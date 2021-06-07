المؤتمرنت -

ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى منذ أكثر من عامين

واصل النفط مكاسبه، اليوم الاثنين، ليبلغ أعلى مستوياته في أكثر من سنتين، مدعوما بآفاق اقتصادية أكثر تفاؤلاً وتوقعات بارتفاع الطلب على الوقود.



وبحسب وكالة أنباء "رويترز" فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً، أو 0.4 في المائة، إلى 72.17 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ مايو 2019.



فيما لامس خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70 دولاراً للمرة الأولى منذ أكتوبر 2018، وبلغ 69.91 دولارًا للبرميل، بأكثر من 29 سنتاً أو 0.4 في المائة.



وارتفع كلا المؤشرين خلال الأسبوعين الماضيين مع انتعاش الطلب على الوقود في الولايات المتحدة وأوروبا بعد أن خففت الحكومات قيود كورونا قبل السفر الصيفي.