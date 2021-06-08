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رئيس المؤتمر يعزي المهندس الشميري بوفاة أخيه

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين أبو راس برقية عزاء ومواساة إلى المهندس عائض عبد الحميد الشميري نائب رئيس فرع المؤتمر في أمانة العاصمة ، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية في وفاة أخيه الشيخ / أحمد عبد الحميد الشميري، بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني.



وفي برقية العزاء، عبر رئيس المؤتمر باسمه شخصيا ونيابة عن قيادات وكوادر وانصار المؤتمر الشعبي العام عن بالغ تعازيه ومواساته القلبية للمهندس الشميري ونجل الفقيد عبدالوهاب احمد الشميري واخوانه وكافة آل الشميري بهذا المصاب الاليم .



سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا اليه راجعون

