المؤتمرنت -

جابر الوهباني يعزي ردمان الاديب بوفاة والده وأخيه

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ / فارع أحمد الاديب ونجله سلطان فارع أحمد الاديب.



وفي برقية العزاء ، التي بعثها إلى القيادي المؤتمري الاستاذ/ ردمــان فـارع أحمد الأديب - مدير عام فــرع الهيئة العامة للكتاب بمحافظة إب واخـوانـة وكافة آل الأديب بالدائرة (109) مديريـة الـقفــر محافظة إب ، أعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية في هذا المصاب الجلل..



سائلاً المولى القدير أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ويسكنهما فيسح جناته ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

