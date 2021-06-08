المؤتمرنت -

وصول سفينة للحديدة تحمل 28 ألف طن بنزين

أعلنت شركة النفط اليمنية اليوم الثلاثاء، عن وصول سفينة محملة بكميات من البنزين الى غاطس ميناء الحديدة.



وأوضح بيان صادر عن الشركة أن السفينة "سي هارت" تحمل على متنها كمية 27 ألفاً و893 طن من مادة البنزين، بلغت مدة احتجازها 186 يوماً "6" أشهر، رغم حصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.



وأكد البيان أن إجمالي الغرامات المتراكمة على السفينة "سي هارت" بسبب احتجاز تحالف العدوان لها بلغت أكثر من 2 مليار ريال يمني، ‏فيما لاتزال باقي السفن محتجزة حتى هذه اللحظة رغم حصولها على تصاريح أممية.



وذكرت الشركة في وقت سابق أن تحالف العدوان قد أفرج خلال الفترة الماضية عن سفينتين أحداهما ديزل والأخرى مازوت، مؤكدة أن إجمالي الغرامات التي تكبدتها هذه السفن تجاوزت 8 ملايين دولار أي ما يعادل 5 مليارات ريال.



وحملت الشركة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة فيما آلت إليه الأوضاع في اليمن بسبب استمرار احتجاز سفن الوقود.