المؤتمرنت -

تحذيرات من أجواء حارة وأمطار متفاوتة الشدة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، درجات حرارة مرتفعة على المناطق الصحراوية والساحلية، وهطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية ، أن المحافظات الصحراوية ستشهد أجواء حارة إلى شديدة الحرارة تتراوح درجات الحرارة بين 38 ـ 46 درجة مئوية.



فيما ستكون الأجواء بالمحافظات الساحلية حارة ورطبة، وتتراوح درجات الحرارة بين 34 ـ 38 درجة مئوية.



وأشار المركز إلى احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة يرافقها الرعد أحياناً على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الغربية لمحافظات لحج، تعز، إب، ريمة، المحويت، حجة، وصعدة.



ومن المحتمل أيضاً هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية لمحافظات الحديدة، تعز، عدن ، أبين شبوة، حضرموت، والمهرة.



وحسب المركز ستكون ستتراوح سرعة الرياح السطحية حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن بين 25 ـ 35 عقدة مما يؤدي إلى اضطراب البحر، ويصل ارتفاع الموج إلى خمسة أمتار.



وستصل أقصى سرعة للرياح في المحافظات الصحراوية والهضاب الداخلية وأجزاء من المرتفعات الجبلية إلى 20 عقدة مثيرة للأتربة والغبار.



وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حذر المركز قاطني المناطق الصحراوية والساحلية من الأجواء الحارة ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.



ونبه مرتادي البحر والصيادين حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج .



ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى توخي الحيطة والحذر وعدم التواجد في ممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم وممتلكاتهم.



كما نبه المركز قاطني المناطق الصحراوية والمرتفعات الداخلية والهضاب من تواجد العوالق الترابية والغبار بسبب نشاط الرياح السطحية.



