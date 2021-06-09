الأربعاء, 09-يونيو-2021 الساعة: 03:16 م - آخر تحديث: 02:12 م (12: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة‮.. ‬عنوان‮ ‬حاضرنا‮ ‬ومستقبلنا
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
هل تحقق مسقط ما عجز عنه المبعوثيّن؟
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
عاش عزيزاً ومات شهيداً
راسل القرشي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
هل‮ ‬حان‮ ‬إيقاف‮ ‬عبث‮ «‬الهوية»‮ ‬ومالكها؟‮!‬
يحيى على نوري
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
دونالد ترامب غادر البيت الأبيض غير مأسوف عليه
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
2020م‮ ‬عام‮ ‬مؤتمري‮ ‬حافل
توفيق الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، درجات حرارة مرتفعة على المناطق الصحراوية والساحلية، وهطول أمطار متفاوتة الشدة

تحذيرات من أجواء حارة وأمطار متفاوتة الشدة

المؤتمرنت -
تحذيرات من أجواء حارة وأمطار متفاوتة الشدة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، درجات حرارة مرتفعة على المناطق الصحراوية والساحلية، وهطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية ، أن المحافظات الصحراوية ستشهد أجواء حارة إلى شديدة الحرارة تتراوح درجات الحرارة بين 38 ـ 46 درجة مئوية.

فيما ستكون الأجواء بالمحافظات الساحلية حارة ورطبة، وتتراوح درجات الحرارة بين 34 ـ 38 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة يرافقها الرعد أحياناً على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الغربية لمحافظات لحج، تعز، إب، ريمة، المحويت، حجة، وصعدة.

ومن المحتمل أيضاً هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية لمحافظات الحديدة، تعز، عدن ، أبين شبوة، حضرموت، والمهرة.

وحسب المركز ستكون ستتراوح سرعة الرياح السطحية حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن بين 25 ـ 35 عقدة مما يؤدي إلى اضطراب البحر، ويصل ارتفاع الموج إلى خمسة أمتار.

وستصل أقصى سرعة للرياح في المحافظات الصحراوية والهضاب الداخلية وأجزاء من المرتفعات الجبلية إلى 20 عقدة مثيرة للأتربة والغبار.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حذر المركز قاطني المناطق الصحراوية والساحلية من الأجواء الحارة ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.

ونبه مرتادي البحر والصيادين حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج .

ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى توخي الحيطة والحذر وعدم التواجد في ممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم وممتلكاتهم.

كما نبه المركز قاطني المناطق الصحراوية والمرتفعات الداخلية والهضاب من تواجد العوالق الترابية والغبار بسبب نشاط الرياح السطحية.









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: أسعار الذهب تهبط بفعل ارتفاع الدولار
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي المهندس الشميري بوفاة أخيه
عربي ودولي: مقتل عائلة كندية مسلمة في هجوم "متعمد" بشاحنة
علوم وتقنية: لماذا تعطلت عدة مواقع إلكترونية حول العالم؟
مجتمع مدني: علامة جديدة تشير إلى الإصابة بكورونا
أخبار: إستشهاد مواطن وإصابة إمرأة بنيران العدوان
أخبار: آخر مستجدات إصابات ووفيات كورونا
رياضة: العراق يهزم كمبوديا 4-1
عربي ودولي: تراجع في إصابات ووفيات كورونا عالمياً
علوم وتقنية: مصر تبدأ الانتاج المحلي للقاح سينوفاك
أخبار: احتجاز سفن الوقود يفاقم معاناة المدنيين
أخبار: لأول مرة منذ 20 عاماً.. دواء جديد للزهايمر
فنون ومنوعات: حارس أمن أجرى جراحة لسيدة.. فقتلها
أخبار: شهيد في صعدة وغارات عدوانية على مأرب وحجة
أخبار: قوى العدوان ارتكبت 82 خرقاً خلال 24 ساعة
أخبار: منظمة دولية: تأثير جائحة كورونا على العمل "كارثي"
قضايا وآراء: هل تحقق مسقط ما عجز عنه المبعوثيّن؟
أخبار: الفلكي الشوافي: كسوف حلقي للشمس الخميس المقبل
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة البرلماني محمد منصور
عربي ودولي: (اطردوا ممثل الكيان المحتل)… حملة إلكترونية في المغرب
أخبار: استعدادات لصرف تحويلات نقدية لـ10 ملايين مستفيد
اقتصاد: ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى
أخبار: دولة عربية تسجل 801 إصابة بكورونا و43 وفاة
عربي ودولي: عالميا: 3 ملايين و744 الف حالة وفاة بكورونا”
أخبار: اصابة 20 مواطن بقصف مدفعي للمرتزقة بالضالع
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021