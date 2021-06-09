الأربعاء, 09-يونيو-2021 الساعة: 04:45 م - آخر تحديث: 04:35 م (35: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة‮.. ‬عنوان‮ ‬حاضرنا‮ ‬ومستقبلنا
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
هل تحقق مسقط ما عجز عنه المبعوثيّن؟
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
عاش عزيزاً ومات شهيداً
راسل القرشي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
هل‮ ‬حان‮ ‬إيقاف‮ ‬عبث‮ «‬الهوية»‮ ‬ومالكها؟‮!‬
يحيى على نوري
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
دونالد ترامب غادر البيت الأبيض غير مأسوف عليه
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
2020م‮ ‬عام‮ ‬مؤتمري‮ ‬حافل
توفيق الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - إطلاق دراسة لقاح كورونا للاطفال تحت 12 عاما

اطلاق دراسة نهائية للقاح كورونا للاطفال تحت 12 عاما

المؤتمرنت -
اطلاق دراسة نهائية للقاح كورونا للاطفال تحت 12 عاما
سيجري اختبار على لقاح فايزر/بيونتك على الإطفال تحت سن 12 عاماً في المرحلة الاخيرة من دراسة تسعى لتوسيع مدى الوقاية من كوفيد-19 لمختلف الأعمار.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أمس أن الشركتين المتعاونتين في تصنيع اللقاح " فايزر وبيونتك " أعلنتا امس اعتزامهما بدء تجربة اللقاح في غضون أسابيع. وستسجلان ما يصل إلى 4500 مشارك في أكثر من 90 موقعًا في الولايات المتحدة وفنلندا وبولندا وإسبانيا.

ويبشر توسيع نطاق اللقاح ليشمل المزيد من الفئات العمرية بالحد من انتشار الوباء الذي بدأ بالفعل في التضاؤل في البلدان الغربية حيث يتم استخدام اللقاحات على نطاق واسع، وتم استخدام أكثر من 2.15 مليار جرعة في جميع أنحاء العالم، وفقًا لتقرير بلومبرج لتتبع اللقاحات، بما في ذلك أكثر من 300 مليون جرعة في الولايات المتحدة.

وبناءً على نتائج المراحل المبكرة من التجربة لتقييم السلامة والتحمل والاستجابة المناعية التي يحفزها اللقاح، اختارت الشركات جرعات جديدة للأطفال. وسيتلقى أولئك الذين تتراوح أعمارهم من 5 إلى 11 عامًا على جرعة مقدارها 10 ميكروغرام - ثلث الحجم المعطى لمن هم في سن 12 عاماَ أو أكبر.

ويحصل الأطفال من عمر 6 أشهر إلى 5 سنوات على 3 ميكروغرام - عُشر الكمية التي تُعطى للمراهقين والبالغين. المصدر: د ب ا









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: امرأة تنجب 10 أطفال بوقت واحد بدلاً من 8
عربي ودولي: مصر تسجل 773 إصابة جديدة بكورونا
اقتصاد: أسعار الذهب تهبط بفعل ارتفاع الدولار
أخبار: 72 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
أخبار: وصول سفينة للحديدة تحمل 28 ألف طن بنزين
أخبار: الوهباني يعزي ردمان الاديب بوفاة والده وأخيه
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي الشميري بوفاة أخيه
عربي ودولي: مقتل عائلة كندية مسلمة في هجوم "متعمد" بشاحنة
علوم وتقنية: لماذا تعطلت عدة مواقع إلكترونية حول العالم؟
مجتمع مدني: علامة جديدة تشير إلى الإصابة بكورونا
أخبار: إستشهاد مواطن وإصابة إمرأة بنيران العدوان
أخبار: آخر مستجدات إصابات ووفيات كورونا
رياضة: العراق يهزم كمبوديا 4-1
عربي ودولي: تراجع في إصابات ووفيات كورونا عالمياً
علوم وتقنية: مصر تبدأ الانتاج المحلي للقاح سينوفاك
أخبار: احتجاز سفن الوقود يفاقم معاناة المدنيين
أخبار: لأول مرة منذ 20 عاماً.. دواء جديد للزهايمر
فنون ومنوعات: حارس أمن أجرى جراحة لسيدة.. فقتلها
أخبار: شهيد في صعدة وغارات عدوانية على مأرب وحجة
أخبار: قوى العدوان ارتكبت 82 خرقاً خلال 24 ساعة
أخبار: منظمة دولية: تأثير جائحة كورونا على العمل "كارثي"
قضايا وآراء: هل تحقق مسقط ما عجز عنه المبعوثيّن؟
أخبار: الفلكي الشوافي: كسوف حلقي للشمس الخميس المقبل
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة البرلماني محمد منصور
عربي ودولي: (اطردوا ممثل الكيان المحتل)… حملة إلكترونية في المغرب
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021