المؤتمرنت -

لبوزة يعزي عائض الشميري بوفاة شقيقه

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة الى المهندس عائض عبدالحميد الشميري، نائب رئيس فرع المؤتمر بامانة العاصمة وعضو اللجنة الدائمة الرئيسية، وذلك في وفاة اخيه الشيخ / أحمد عبد الحميد الشميري، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن والمجتمع ..



وعبر الدكتور لبوزة في البرقية التي بعثها إلى المهندس عائض الشميري، والى نجل الفقيد عبدالوهاب احمد الشميري، واخوانه وكافة آل الشميري، عن بالغ العزاء وعميق المواساة في هذا المصاب الأليم.

سائلا العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنا إليه راجعون”

