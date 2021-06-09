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أخبار
المؤتمر نت - الصحة العالمية: اللقاحات التى وافقت عليها المنظمة آمنة وفعالة

الصحة العالمية: اللقاحات الست التى وافقت عليها المنظمة آمنة وفعالة

المؤتمرنت -
الصحة العالمية: اللقاحات الست التى وافقت عليها المنظمة آمنة وفعالة
عقدت منظمة الصحة العالمية مؤتمرًا صحفيًا عبرالفيديو بعد ظهراليوم الأربعاء، حول مستجدات جائحة فيروس كورونا وإطلاق اللقاحات بإقليم شرق المتوسط، حيث ناقش المؤتمر تطورات جائحة كورونا في الإقليم، والوضع الصحي في العراق، يتحدث في المؤتمر كل من: الدكتورة رنا حجة، مديرة إدارة البرامج، بالمكتب الاقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية.

والدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الإقليمي، منظمة الصحة العالمية، بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والدكتور أحمد زويتن، ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، والدكتور عبد الناصر أبو بكر، رئيس فريق إدارة مخاطر العدوى، منظمة الصحة العالمية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط.

قالت الدكتورة رنا الحجة مدير إدارة البرامج بالمكتب الاقليمى لمنظمة الصحة العالمية، شرق المتوسط أكثر من 10 ملايين إصابة بفيروس كورونا،وأبلغ 9 بلدان مقارنة بالاسبوع الماضى منهم افغانستان، وباكستان، والسودان، وأبلغ عدد من الدول عن اكتشاف المتغيرات فى الأقليم.

وأضافت، نرصد الوضع بعناية ونشجع جميع البلدان على إجراء تسلسل الجينوم، مؤكدة أن 14 بلدا يمتلك امكانيات تسلسل الجينوم لمعرفة التغيرات الموجودة لديهم ، وتتلقى باقى الدول تسلسل الجينوم ، مؤكدة أننا نشعر ببعض الارتياح بانخفاض الوفيات والحالات عن العام الماضى، فقد تلقى أقل من 10 % فى جميع أنحاء الأقليم فقط اللقاح، وندعو لتوخى الحذر، ونجد بلدان أخرى فى أوروبا قامت بتخفيف الحظر والقيود نتيجة تناولهم اللقاح، وقامت بتخفيف التدابير الاقتصادية والاجتماعية ،ومن المتوقع أن تزداد التجمعات والرحلات فى العطلات فى فصل الصيف.

وقالت، لا تشترط منظمة الصحة العالمية الحصول على اللقاح عند السفر، مؤكدة إنه لايزال اللقاح لا يمثل الحماية فقط ، لذلك يجب الالتزام بالتدابير للحماية، حتى يتم الحصول على اللقاح، حيث نهدف الى التطعيم حيث أنها تتمتع بالامان والفعالية، كما أنها تمنع دخول المستفيات، ونهدف لتطعيم 30 % من السكان حتى آواخر العام. وهناك 6 لقاحات آمنة تم الموافقة عليها من منظمة الصحة العالمية، وقد قيمت اللقاحات باعتبارها وحيدة المنتج، ولا نؤيد مزج اللقاحات حتى يتم استبيان مدى مأمونيتها .

وقالت ، إن الفطر الاسود لا ينتقل من شخص لآخر، ولا يصيب إلا أصحاب المناعة الضعيفة، ويمكن أن يصيب الجيوب الانفية، وعلى الرغم من عدم وجود علاقة بين كورونا والفطر الأسود إلا أنه ارتبط بالفيروس لأنه يؤدى إلى حدوث الى ضعف بالمناعة، حيث تمثل مكافحة الجائحة تحديا مثل التغيرات الجديدة التى ظهرت باقليم شرق المتوسط وعدد من دول العالم.

وكان الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، قد أكد أنه لن يكون هناك انتعاش واسع النطاق دون إنهاء الأزمة الصحية، مؤكدًا أن الحصول على التطعيم أصبح أمرا ضروريا.* وكالات








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