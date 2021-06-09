المؤتمرنت -

التلفاز أثناء الطعام يؤثر على قدرات الطفل اللغوية

أظهرت دراسة فرنسية نشرت الثلاثاء أن الأطفال الذين يشاهدون التلفزيون أثناء تناول وجبات عائلية لديهم مستوى لغوي أقل في المتوسط.



وقال جوناتان برنار الباحث في المعهد الفرنسي الوطني للصحة والبحوث الطبية والمؤلف الرئيسي للدراسة خلال مقابلة مع وكالة "فرانس برس": "نرى أن دور الوالدين وطريقة استخدامنا التلفزيون أمر مهم جداً، ويجب ألا نركز فقط على مدة المشاهدة".



وتابع المؤلفون 1500 طفل لسنوات وسألوا أولياء الأمور عما إذا كان التلفزيون يكون مشغّلاً أثناء تناول الطعام وإجمالي الوقت الذي يمضيه الأطفال أمام التلفزيون أو الكمبيوتر أو ألعاب الفيديو.



وفي الوقت نفسه، قيّموا تطور مستويات قدراتهم اللغوية. بالنسبة إلى الأطفال الذين يبلغون من العمر سنتين، حدد الأهالي الكلمات التي يمكن لأطفالهم نطقها تلقائياً من قائمة تضم 100 كلمة. ثم في عمر الـ3 إلى 5 سنوات ونصف سنة، قام طبيب نفساني بقياس "حاصل الذكاء اللفظي" لدى الأطفال، وهو جزء من اختبارات الذكاء الذي يتعلق بالتبادلات اللفظية.



في النتيجة، لم يجد الباحثون علاقة بين إجمالي وقت مشاهدة التلفزيون والمستوى اللغوي للأطفال.



وبخلاف ذلك، فإن "التعرض للتلفزيون أثناء تناول الوجبات العائلية يرتبط بشكل منهجي بمستويات لغوية أقل" عند جميع الأعمار المشاركة في الدراسة المنشورة في مجلة "ساينتيفيك ريبورتس".



وتظهر الدراسة وجود "ارتباط إحصائي" وليس "علاقة سببية" بين التعرض للتلفزيون وعدم تطور القدرات اللغوية.



وفي تفسير محتمل لتلك الظاهرة قال برنار: "يمكن للتلفزيون أثناء وجبات الطعام أن يكون بمثابة كابح للتفاعلات اللفظية للطفل، ما يقلل من نوعية التبادلات ونسبتها بين الأطفال والبالغين" من خلال تشتيت انتباههم.