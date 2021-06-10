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أخبار
المؤتمر نت - قوى العدوان تواصل خرق هدنة الحديدة

قوى العدوان تواصل خرق هدنة الحديدة

المؤتمرنت -
قوى العدوان تواصل خرق هدنة الحديدة
واصلت قوى العدوان خرق هدنة الحديدة، وأصيب مواطن بقصف سعودي على مديرية منبه، وشن الطيران 16 غارة على محافظتي مأرب وصعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قوى العدوان ارتكبت 82 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الفازة والجبلية ، وسبعة خروقات بقصف مدفعي لعدد 36 قذيفة و51 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وشملت الخروقات غارتين لطيران تجسسي على الدريهمي والجبلية وتحليق 20 طائرة تجسسية في أجواء المنظر وكيلو16 والفازة والدريهمي والجبلية والجاح .

وأكد المصدر إصابة مواطن في قصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة، في حين شن الطيران عشر غارات على مديرية كتاف منها ثمان استهدفت منطقة الفرع .

وشن طيران العدوان في صعدة غارة على مديرية الظاهر.

وأشار المصدر إلى أن الطيران شن خمس غارات على مديريتي صرواح و مدغل بمحافظة مأرب.








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