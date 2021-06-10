المؤتمرنت -

جابر الوهباني يعزي المهندس الشميري بوفاة شقيقه

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة الى المهندس عائض عبدالحميد الشميري، نائب رئيس فرع المؤتمر بأمانة العاصمة وعضو اللجنة الدائمة الرئيسية، وذلك في وفاة اخيه الشيخ / أحمد عبد الحميد الشميري، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن.



وفي برقية العزاء ، التي بعثها إلى المهندس الشميري ، والى نجل الفقيد عبدالوهاب احمد الشميري، واخوانه وكافة آل الشميري، أعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية في هذا المصاب الجلل..



سائلاً المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فيسح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

