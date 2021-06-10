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شهيد اليمن عبدالغني
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أخبار
المؤتمر نت - مستشفى الوحدة في صنعاء يتسلم جهاز أشعة

مستشفى الوحدة في صنعاء يتسلم جهاز أشعة

المؤتمرنت -
مستشفى الوحدة في صنعاء يتسلم جهاز أشعة
تسلم مستشفى الوحدة بمديرية مناخة محافظة صنعاء اليوم جهاز أشعة رقمي مقدم من جمعية الهلال الأحمر اليمني بتكلفة 54 ألف دولار.

وأوضح مدير مكتب الصحة بالمديرية مدير المستشفى الدكتور علي رويحة أن الجهاز سيسهم في تعزيز خدمات الأشعة والتشخيص خصوصاً الحالات المرضية الطارئة مثل الجراحة والكسر وغيرها.

وأكد حاجة المستشفى لمثل هذا الجهاز بما يعزز من كفاءته في عملية التشخيص، مبيناً أن الجهاز سيسهم أيضاً في التخفيف من استهلاك الكهرباء كونه مزود بنظام البطاريات.

وثمن الدكتور رويحة تعاون جمعية الهلال الأحمر في توفير الجهاز، منوهاً بجهود قيادة مكتب الصحة بالمحافظة في متابعة توفير التجهيزات لضمان استمرار خدمات المستشفيات ومواكبة التطورات في المجال الصحي.








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