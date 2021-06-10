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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقساً صحواً بوجه عام على المناطق الساحلية والمرتفعات الجبلية، ومغبر نسبياً وحار على المناطق الصحراوية خلال الـ24 ساعة المقبلة

الأرصاد يحذر المواطنين من طقس الـ24 ساعة المقبلة

المؤتمرنت -
الأرصاد يحذر المواطنين من طقس الـ24 ساعة المقبلة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقساً صحواً بوجه عام على المناطق الساحلية والمرتفعات الجبلية، ومغبر نسبياً وحار على المناطق الصحراوية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن الطقس سيكون صحواً بوجه عام أثناء الليل والصباح, فيما سيكون نهاراً بين الغائم جزئياً والغائم على المرتفعات الجبلية المحاذية للسهول الساحلية الغربية والجنوبية الغربية.

والفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة مصحوبة بالعواصف الرعدية على المديريات الجنوبية والغربية من محافظة تعز والمديريات الغربية من محافظات إب وذمار وصنعاء وعمران وصعدة, ويتوقع أيضاً أن تشمل هذه الأمطار المتفرقة محافظتي ريمة والمحويت.

وفي المناطق الساحلية سيكون الطقس صحواً بوجه عام حار ورطب، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمي بين 35 - 38 درجة مئوية, والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية على السواحل الجنوبية والشرقية تنشط أحيانا، وتصل أقصى سرعة لها إلى 20عقدة، بينما تكون شمالية غربية معتدلة على الساحل الغربي.

وأشار المركز إلى أن المناطق الصحراوية ستشهد طقساً مغبراً نسبياً وحاراً إلى شديد الحرارة نهاراَ حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38- 45 درجة مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تصل سرعتها إلى 22 عقدة مثيرة للأتربة والرمال أحيانا.

وسيكون الطقس في أرخبيل سقطرى غائماً جزئياً، والرياح جنوبية غربية نشطة تصل سرعتها إلى 38 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

ونبه المركز قاطني المناطق الصحراوية والساحلية من الأجواء شديدة الحرارة ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.

كما نبه مرتادي البحر والصيادين حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج، وقاطني المناطق الصحراوية من تواجد العوالق الترابية والغبار بسبب نشاط الرياح السطحية.

ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها بتوخي الحيطة والحذر وعدم التواجد في ممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم.








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