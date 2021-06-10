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أخبار
المؤتمر نت - استشهد الأسير عمر إدريس حسين إدريس من أبناء محافظة البيضاء جراء تعذيبه بسجون مرتزقة العدوان بمدينة مأرب

استشهاد أسير تحت التعذيب في سجون المرتزقة بمأرب

المؤتمرنت -
استشهاد أسير تحت التعذيب في سجون المرتزقة بمأرب
استشهد الأسير عمر إدريس حسين إدريس من أبناء محافظة البيضاء جراء تعذيبه بسجون مرتزقة العدوان بمدينة مأرب.

وأوضحت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في بيان لها، أن عمر إدريس وقع أسيراً بجبهة جبل مراد بمأرب في 19 سبتمبر 2020م، وتفاجأت اللجنة بعد عدة أشهر بتسليمه جثة هامدة وعليها آثار تعذيب .. مشيرة إلى أن الطبيب الشرعي فحص جثة الأسير عمر، وتبين استشهاده جراء التعذيب.

وحملت اللجنة قوى العدوان والمرتزقة المسؤولية الأخلاقية والقانونية إزاء هذه الجريمة النكراء وما سبقها من جرائم .. مؤكدة أن تكرار هذه الجرائم يعري قوى العدوان والمرتزقة ويوضح للجميع المنهجية الداعشية التي يحملونها.

واستنكرت اللجنة صمت المنظمات والهيئات الدولية التي تدّعي حماية حقوق الإنسان، إزاء عشرات الجرائم بحق الأسرى التي تخالف كل القوانين الدولية.

ودعت المنظمات المحلية والدولية الى إدانة هذه الجرائم وتحمل مسؤوليتها في حماية جميع الأسرى والخروج من حالة الصمت التي تعتبر سبباً في تكرار هذه الجرائم واستمرارها.

كما دعت لجنة شؤون الأسرى كل الأحرار وعلى رأسهم أبناء وقبائل مأرب إلى استنكار هذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها أينما كانوا لينالوا جزائهم الرادع.








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