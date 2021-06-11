المؤتمرنت -

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة عبدالرب الصلاحي

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة الحاج عبدالرب محمد الصلاحي، الذي إنتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء في خدمة الوطن.



وأشاد الوهباني بمناقب الفقيد الصلاحي وأدواره المشهودة في خدمة وطنه ومجتمعه والسعي لإصلاح ذات البين.



وعبر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية للأستاذ رشاد عبدالرب محمد الصلاحي عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر، وإخوانه وكافة آل الصلاحي بالدائرة (87) مديريـة جبلة محافظة إب في هذا المصاب..



مبتهلاً إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".