المؤتمرنت -

الأرصاد يحذر المواطنين من 24 ساعة شديدة الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً في المرتفعات الجبلية الغربية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وأوضح المركز في نشرته الجوية اليوم، أن الأجواء بالمرتفعات الجبلية صحوة إلى غائمة جزئياً مع احتمال هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية "تعز، إب، حجة، ريمة، المحويت وذمار" أثناء فترتي الظهيرة والمساء.



وفي المناطق الساحلية، ستكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً حارة ورطبة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 35 - 38 درجة مئوية، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً تصل أقصى سرعة لها 20 عقدة مثيرة للأتربة والرمال.



وذكر المركز أن الطقس بالمناطق الصحراوية مغبر نسبياً وحار إلى شديد الحرارة نهاراَ، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38 - 45 درجة مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تصل سرعتها إلى 22 عقدة مثيرة للأتربة والرمال.



وفي أرخبيل سقطرى، سيكون الطقس غائماً جزئياً، والرياح جنوبية غربية نشطة تصل سرعتها إلى 30 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.



ونبه المركز الوطني للأرصاد، قاطني المناطق الصحراوية والساحلية من الأجواء شديدة الحرارة، وينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.



وحذر مرتادي البحر والصيادين حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن من إضطراب البحر وإرتفاع الموج، وقاطني المناطق الصحراوية من تواجد العوالق الترابية والغبار بسبب نشاط الرياح السطحية.