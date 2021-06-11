الجمعة, 11-يونيو-2021 الساعة: 05:45 م - آخر تحديث: 04:43 م (43: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة‮.. ‬عنوان‮ ‬حاضرنا‮ ‬ومستقبلنا
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
هل تحقق مسقط ما عجز عنه المبعوثيّن؟
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
عاش عزيزاً ومات شهيداً
راسل القرشي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
دونالد ترامب غادر البيت الأبيض غير مأسوف عليه
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
2020م‮ ‬عام‮ ‬مؤتمري‮ ‬حافل
توفيق الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - حذر المركز الوطني للأرصاد، من تعرض اليمن لطقس شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء ويستمر لمدة 24 ساعة

الأرصاد يحذر المواطنين من 24 ساعة شديدة الحرارة

المؤتمرنت -
الأرصاد يحذر المواطنين من 24 ساعة شديدة الحرارة
توقع المركز الوطني للأرصاد أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً في المرتفعات الجبلية الغربية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأوضح المركز في نشرته الجوية اليوم، أن الأجواء بالمرتفعات الجبلية صحوة إلى غائمة جزئياً مع احتمال هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية "تعز، إب، حجة، ريمة، المحويت وذمار" أثناء فترتي الظهيرة والمساء.

وفي المناطق الساحلية، ستكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئياً حارة ورطبة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 35 - 38 درجة مئوية، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً تصل أقصى سرعة لها 20 عقدة مثيرة للأتربة والرمال.

وذكر المركز أن الطقس بالمناطق الصحراوية مغبر نسبياً وحار إلى شديد الحرارة نهاراَ، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38 - 45 درجة مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تصل سرعتها إلى 22 عقدة مثيرة للأتربة والرمال.

وفي أرخبيل سقطرى، سيكون الطقس غائماً جزئياً، والرياح جنوبية غربية نشطة تصل سرعتها إلى 30 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

ونبه المركز الوطني للأرصاد، قاطني المناطق الصحراوية والساحلية من الأجواء شديدة الحرارة، وينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.

وحذر مرتادي البحر والصيادين حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن من إضطراب البحر وإرتفاع الموج، وقاطني المناطق الصحراوية من تواجد العوالق الترابية والغبار بسبب نشاط الرياح السطحية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: الذهب فوق مستوى 1900 دولار
عربي ودولي: ترامب لبايدن: لا تغفو خلال لقاء بوتين
علوم وتقنية: دراسة حديثة: "غاز الضحك" يعالج الاكتئاب
فنون ومنوعات: هدد بإعدام الجميع إن لم يحصل على وجبة
أخبار: استشهاد أسير تحت تعذيب المرتزقة بمأرب
أخبار: 72 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة
رياضة: رونالدو: سندافع بشراسة عن اللقب الأوروبي
عربي ودولي: مقتل 12 بسقوط طائرة عسكرية في ميانمار
مجتمع مدني: دراسة تنسف كل الآمال حول الإسبرين وكورونا
اقتصاد: الذهب يتراجع بفعل ارتفاع الدولار
عربي ودولي: عالمياً.. وفيات كورونا تتجاوز 3.9 مليوناً
أخبار: مجلس النواب يستأنف جلساته السبت
أخبار: شهيد و3 جرحى بقصف سعودي على صعدة
أخبار: الأرصاد يحذر من طقس الـ24 ساعة المقبلة
أخبار: مستشفى الوحدة في صنعاء يتسلم جهاز أشعة
أخبار: جابر الوهباني يعزي المهندس الشميري بوفاة شقيقه
أخبار: قوى العدوان تواصل خرق هدنة الحديدة
أخبار: «ناسا» تعلن اكتشاف كوكب غريب
عربي ودولي: بريطانيا.. إخلاء فندق بعد تهديد بوجود عبوة ناسفة
أخبار: المجلس السياسي يرحب بأي جهود تخفف من معاناة الشعب اليمني
عربي ودولي: رئيس الوزراء الفرنسي يدخل الحجر الصحي
علوم وتقنية: 3 نصائح لتخفيف نوبات الصداع النصفي
محافظات: إغلاق محطات الكهرباء في ذمار
أخبار: هيئة الطيران توضح حقيقة إعادة فتح مطار صنعاء
أخبار: أظافرك وصحتك.. علامات خطيرة "لا تتجاهلها أبدا"
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021