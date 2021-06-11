المؤتمرنت -

المنتخب الوطني يخسر أمام نظيره الأوزبكي

خسر منتخبنا الوطني لكرة القدم مباراته الثانية امام نظيره منتخب اوزباكستان بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم، على ملعب ستاد الملك فهد الدولي في الرياض ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.



وتمكن المنتخب الأوزبكي من إحراز هدفه الوحيد في المباراة من ضربة جزاء في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول، فيما تمكن حارس منتخبنا الوطني محمد أمان من صد ضربة جزاء أخرى للمنتخب الأوزبكي في الدقيقة 81 من زمن الشوط الثاني.



وتبقى لمنتخبنا الوطني مباراة واحدة سيخوضها أمام شقيقة المنتخب الفلسطيني في الخامس عشر من الشهر الجاري.



ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة برصيد 17 نقطة من خمس انتصارات وتعادلين في حين حل منتخب أوزبكستان ثانيا برصيد 15 نقطة من خس انتصارات وخسارتين وفلسطين ثالثا برصيد سبع نقاط من فوزين وتعادل وأربع هزائم وسنغافورة رابعا برصيد سبع نقاط من فوزين وتعادل وأربع خسائر واليمن خامسا برصيد خمس نقاط من فوز وتعادلين وأربع خسائر.