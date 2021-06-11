الجمعة, 11-يونيو-2021 الساعة: 11:53 م - آخر تحديث: 11:49 م (49: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة‮.. ‬عنوان‮ ‬حاضرنا‮ ‬ومستقبلنا
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
هل تحقق مسقط ما عجز عنه المبعوثيّن؟
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
عاش عزيزاً ومات شهيداً
راسل القرشي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
دونالد ترامب غادر البيت الأبيض غير مأسوف عليه
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
2020م‮ ‬عام‮ ‬مؤتمري‮ ‬حافل
توفيق الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - خسر منتخبنا الوطني لكرة القدم مباراته الثانية امام نظيره منتخب اوزباكستان بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما

المنتخب الوطني يخسر أمام نظيره الأوزبكي

المؤتمرنت -
المنتخب الوطني يخسر أمام نظيره الأوزبكي
خسر منتخبنا الوطني لكرة القدم مباراته الثانية امام نظيره منتخب اوزباكستان بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم، على ملعب ستاد الملك فهد الدولي في الرياض ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتمكن المنتخب الأوزبكي من إحراز هدفه الوحيد في المباراة من ضربة جزاء في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول، فيما تمكن حارس منتخبنا الوطني محمد أمان من صد ضربة جزاء أخرى للمنتخب الأوزبكي في الدقيقة 81 من زمن الشوط الثاني.

وتبقى لمنتخبنا الوطني مباراة واحدة سيخوضها أمام شقيقة المنتخب الفلسطيني في الخامس عشر من الشهر الجاري.

ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة برصيد 17 نقطة من خمس انتصارات وتعادلين في حين حل منتخب أوزبكستان ثانيا برصيد 15 نقطة من خس انتصارات وخسارتين وفلسطين ثالثا برصيد سبع نقاط من فوزين وتعادل وأربع هزائم وسنغافورة رابعا برصيد سبع نقاط من فوزين وتعادل وأربع خسائر واليمن خامسا برصيد خمس نقاط من فوز وتعادلين وأربع خسائر.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: مصرع عروسين خلال الزفاف
رياضة: اليمن يواجه أوزباكستان ضمن التصفيات المزدوجة
أخبار: الأرصاد يحذر من 24 ساعة شديدة الحرارة
أخبار: آخر إحصاءات كورونا حول العالم: 175 مليون إصابة
أخبار: هل يصيب "الفطر الأسود" الأطفال؟
اقتصاد: الذهب فوق مستوى 1900 دولار
عربي ودولي: ترامب لبايدن: لا تغفو خلال لقاء بوتين
أخبار: تفاصيل جرائم العدوان ومرتزقته خلال 24 ساعة
علوم وتقنية: دراسة حديثة: "غاز الضحك" يعالج الاكتئاب
فنون ومنوعات: هدد بإعدام الجميع إن لم يحصل على وجبة
أخبار: إصابة طفلين بانفجار قنبلة عنقودية في حجة
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي بوفاة عبدالرب الصلاحي
أخبار: استشهاد أسير تحت تعذيب المرتزقة بمأرب
أخبار: 72 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة
رياضة: رونالدو: سندافع بشراسة عن اللقب الأوروبي
عربي ودولي: مقتل 12 بسقوط طائرة عسكرية في ميانمار
مجتمع مدني: دراسة تنسف كل الآمال حول الإسبرين وكورونا
اقتصاد: الذهب يتراجع بفعل ارتفاع الدولار
عربي ودولي: عالمياً.. وفيات كورونا تتجاوز 3.9 مليوناً
أخبار: مجلس النواب يستأنف جلساته السبت
أخبار: شهيد و3 جرحى بقصف سعودي على صعدة
أخبار: الأرصاد يحذر من طقس الـ24 ساعة المقبلة
أخبار: مستشفى الوحدة في صنعاء يتسلم جهاز أشعة
أخبار: جابر الوهباني يعزي المهندس الشميري بوفاة شقيقه
أخبار: قوى العدوان تواصل خرق هدنة الحديدة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021