المؤتمرنت -

شركة النفط تخفض اسعار البنزين بدءاً من اليوم

أعلنت شركة النفط اليمنية عن تخفيض جديد لأسعار المشتقات النفطية أبتداءً من صباح اليوم السبت.



وأوضحت شركة النفط في بيان صادر عنها أنها خفضت سعر بيع مادة البنزين إلى 8500 ريال للدبة عشرين لتر، ولفترة عام ونيف.



وأكدت الشركة أنها لن تألو جهداً في توفير المواد البترولية للمواطنين بأقل التكاليف المتاحة وفقاً للعوامل والمتغيرات التي تؤثر على أسعار بيع المشتقات النفطية.



وحملت الشركة قوى تحالف العدوان وعلى رأسها أمريكا وكذا الأمم المتحدة كامل المسؤولية عن كل الأعباء والآثار الكارثية المترتبة على أعمال القرصنة والاحتجاز لسفن الوقود ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة بهدف تضييق الخناق على المواطنين وزيادة معاناتهم.



المؤتمرنت ينشر فيما يلي نص بيان شركة النفط اليمنية:



تحمل شركة النفط اليمنية قوى تحالف العدوان و على رأسها أمريكا وكذا الأمم المتحدة كامل المسؤولية عن كل الأعباء والآثار الكارثية المترتبة على أعمال القرصنة والاحتجاز لسفن الوقود ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة بهدف تضييق الخناق على المواطنين وزيادة معاناتهم.



وبهذا الخصوص كانت الشركة قد عملت على اتخاذ العديد من التدابير والمعالجات التجارية والتموينية اللازمة لتثبيت سعر بيع مادة البنزين (295 ريال/لتر) في السوق المحلية بالقدر المستطاع ولفترة عام ونيف وذلك من خلال العمل على الموائمة بين الارتفاع في أسعار البورصة العالمية للمشتقات النفطية والتكاليف وغرامات التأخير المتزايدة الناتجة عن إستمرار الحصار المفروض من قبل قوى تحالف العدوان وتصاعد مستوى القرصنة الإجرامية على سفن الوقود إلى حدود غير مسبوقة على مستوى العالم رغم حصولها على تصاريح الأمم المتحدة بعد خضوعها للتفتيش في جيبوتي وفقاً لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) حيث بلغت فترات احتجاز بعض سفن المشتقات النفطية في الوقت الراهن إلى ما يزيد عن ستة أشهر مثقلة بالغرامات فضلاً عن مجمل الأعباء التراكمية المرتبطة بالشحنات السابقة , وبناءً على كل ما سبق إضطرت الشركة إلى تحريك سعر بيع مادة البنزين اعتباراً من يوم السبت الموافق2021/6/12 م , وعلى النحو التالي :



المادة سعر البيع /لتر سعر الدبة٢٠لتر

بنزين 425 ريال 8500ريال



وتؤكد الشركة أنها لن تألو جهداً في توفير المواد البترولية للأخوة المواطنين بأقل التكاليف المتاحة وفقاً للعوامل والمتغيرات التي تؤثر على أسعار بيع المشتقات النفطية .

والله الموفق ، ، ،

صادر عن شركة النفط اليمنية

الإدارة العامة ـ صنعاء 2021/6/11م