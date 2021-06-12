المؤتمرنت -

غازي يدشن برنامج تدريبي لـ60 كادرا في التعليم الفني

دشن وزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي محسن اليوم بصنعاء برنامج تدريبي مكون من ثلاث دورات في تخصصات أكاديمية وهندسية.



تهدف الدورات المنفذة عبر قطاع المناهج في وزارة التعليم الفني، تأهيل 60 كادراً فنياً من كوادر الوزارة للتدريب في إعداد المناهج وفقاً لاحتياجات سوق العمل، وصيانة الأجهزة الإلكترونية والتحكم الصناعي.



وفي التدشين أكد الوزير غازي أهمية الدورات في ظل الطلب المتزايد من سوق العمل المحلية على هذه التخصصات.



وطالب بإعادة إشراف الوزارة على المعهد اليمني الكوري، لتمكين الطلاب من التدريب وفقاً لتخصصاته وتجهيزاته النادرة.



وحث وزير التعليم الفني المشاركين على الاستفادة من الدورات والإلمام بمفرداتها لتطبيقها على صعيد التدريب والتأهيل للكوادر الفنية مستقبلاً.



بدوره استعرض وكيل الوزارة لقطاع المناهج دكتور محمد قحوان التحضيرات لتنفيذ الدورات في مركز تدريب المدربين بصنعاء.



ولفت إلى برامج الدورات المستمر لثمانية أيام وما سيتلقاه المشاركون من مهارات ومعارف تمكنهم من التدريب في هذه التخصصات.



من جانبها أكدت مدير التدريب والتأهيل بالوزارة بثينة مفضل الحرص على اختيار مدربين متمكنين لهذه الدورات وفقاً للتخصصات الجديدة في هذا المجال بالسوق العالمية.



وكان الوزير اطلع على تجهيزات التدريب والتأهيل في مرافق الأقسام الثلاثة بمعهد ذهبان.

