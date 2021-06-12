السبت, 12-يونيو-2021 الساعة: 04:44 م - آخر تحديث: 04:01 م (01: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة‮.. ‬عنوان‮ ‬حاضرنا‮ ‬ومستقبلنا
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
هل تحقق مسقط ما عجز عنه المبعوثيّن؟
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
عاش عزيزاً ومات شهيداً
راسل القرشي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
دونالد ترامب غادر البيت الأبيض غير مأسوف عليه
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
2020م‮ ‬عام‮ ‬مؤتمري‮ ‬حافل
توفيق الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - غازي يدشن برنامج تدريبي لـ60 كادرا في التعليم الفني

غازي يدشن برنامج تدريبي لـ60 كادرا في التعليم الفني

المؤتمرنت -
غازي يدشن برنامج تدريبي لـ60 كادرا في التعليم الفني
دشن وزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي محسن اليوم بصنعاء برنامج تدريبي مكون من ثلاث دورات في تخصصات أكاديمية وهندسية.

تهدف الدورات المنفذة عبر قطاع المناهج في وزارة التعليم الفني، تأهيل 60 كادراً فنياً من كوادر الوزارة للتدريب في إعداد المناهج وفقاً لاحتياجات سوق العمل، وصيانة الأجهزة الإلكترونية والتحكم الصناعي.

وفي التدشين أكد الوزير غازي أهمية الدورات في ظل الطلب المتزايد من سوق العمل المحلية على هذه التخصصات.

وطالب بإعادة إشراف الوزارة على المعهد اليمني الكوري، لتمكين الطلاب من التدريب وفقاً لتخصصاته وتجهيزاته النادرة.

وحث وزير التعليم الفني المشاركين على الاستفادة من الدورات والإلمام بمفرداتها لتطبيقها على صعيد التدريب والتأهيل للكوادر الفنية مستقبلاً.

بدوره استعرض وكيل الوزارة لقطاع المناهج دكتور محمد قحوان التحضيرات لتنفيذ الدورات في مركز تدريب المدربين بصنعاء.

ولفت إلى برامج الدورات المستمر لثمانية أيام وما سيتلقاه المشاركون من مهارات ومعارف تمكنهم من التدريب في هذه التخصصات.

من جانبها أكدت مدير التدريب والتأهيل بالوزارة بثينة مفضل الحرص على اختيار مدربين متمكنين لهذه الدورات وفقاً للتخصصات الجديدة في هذا المجال بالسوق العالمية.

وكان الوزير اطلع على تجهيزات التدريب والتأهيل في مرافق الأقسام الثلاثة بمعهد ذهبان.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: المنتخب الوطني يخسر أمام نظيره الأوزبكي
أخبار: 17 غارة لطيران العدوان على مأرب وصعدة
أخبار: إصابة مواطن بانفجار قنبلة عنقودية شرق صنعاء
علوم وتقنية: 8 طرق لتخفيف حدة الصداع النصفي
أخبار: قوى العدوان ارتكبت 113 خرقاً لوقف النار بالحديدة
فنون ومنوعات: مصرع عروسين خلال الزفاف
أخبار: القرصنة البحرية تكبد اليمن أكثر من 10 مليارات دولار
رياضة: اليمن يواجه أوزباكستان ضمن التصفيات المزدوجة
أخبار: الأرصاد يحذر من 24 ساعة شديدة الحرارة
أخبار: آخر إحصاءات كورونا حول العالم: 175 مليون إصابة
مجتمع مدني: هل يصيب "الفطر الأسود" الأطفال؟
اقتصاد: الذهب فوق مستوى 1900 دولار
عربي ودولي: ترامب لبايدن: لا تغفو خلال لقاء بوتين
أخبار: تفاصيل جرائم العدوان ومرتزقته خلال 24 ساعة
علوم وتقنية: دراسة حديثة: "غاز الضحك" يعالج الاكتئاب
فنون ومنوعات: هدد بإعدام الجميع إن لم يحصل على وجبة
أخبار: إصابة طفلين بانفجار قنبلة عنقودية في حجة
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي بوفاة عبدالرب الصلاحي
أخبار: استشهاد أسير تحت تعذيب المرتزقة بمأرب
أخبار: 72 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة
رياضة: رونالدو: سندافع بشراسة عن اللقب الأوروبي
عربي ودولي: مقتل 12 بسقوط طائرة عسكرية في ميانمار
مجتمع مدني: دراسة تنسف كل الآمال حول الإسبرين وكورونا
اقتصاد: الذهب يتراجع بفعل ارتفاع الدولار
عربي ودولي: عالمياً.. وفيات كورونا تتجاوز 3.9 مليوناً
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021