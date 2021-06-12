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أخبار
المؤتمر نت - إطلاق مرصد التعليم العالي للمؤتمرات العلمية في اليمن

إطلاق مرصد التعليم العالي للمؤتمرات العلمية في اليمن

المؤتمرنت -
إطلاق مرصد التعليم العالي للمؤتمرات العلمية في اليمن
أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بصنعاء اليوم مرصد التعليم العالي للمؤتمرات العلمية بالجمهورية اليمنية ، وإصدار النسخة الأولى لوثائق المؤتمر العلمي الأول لجامعة البيضاء .

وفي حفل الإطلاق وتكريم جامعة البيضاء كأول جامعة يمنية بادرت في تسليم كافة وثائق ومخرجات مؤتمرها العلمي المنعقد في اغسطس 2020م إلى الوزارة ، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب إطلاق المرصد كأول مرصد للمؤتمرات العلمية في الجمهورية اليمنية بهدف رصد وتوثيق كافة وثائق المؤتمرات العلمية ومخرجاتها البحثية ونشرها لجمهور الباحثين محلياً وعربياً ودولياً .

واشار إلى أهمية المرصد لتمكين صناع القرار والجهات ذات العلاقة من التعرف إلى ابرز المخرجات المعرفية لمؤسسات التعليم العالي اليمنية الحكومية والأهلية وتشجيع النشر والتوثيق العلمي بطريقة مؤسسية وبأسلوب علمي ومهني يعتمد على المعلومات الدقيقة من مصادرها الموثوق بها .

وأكد الوزير حازب أن تكريم جامعة البيضاء يأتي وفاءً وعرفاناً بدورها التعليمي على مستوى المحافظة والمناطق المجاورة التي تتوسط كتلة وكثافة بشرية كبيرة من مختلف المحافظات سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وشحة الموارد والامكانات نتيجة استمرار العدوان والحصار المفروض.

مبيناً بأن تسليم المجلد الأول من اصدار مرصد التعليم العالي لجامعة البيضاء يأتي تقديراً للإسهامات التي قدمتها جامعة البيضاء وتسليم وثائق مؤتمرها العلمي الأول الى الوزارة في كتاب ضمن سلسلة من الكتب تعتزم الوزارة رصدها وطباعتها وتوثيقها للمؤتمرات العلمية التي نظمتها الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية باسم مرصد التعليم العالي وجعلها في متناول الباحثين والدارسين و صناع القرار للاستفادة منها.

من جانبه اعتبر عضو مجلس جامعة البيضاء ونائب وزير الثروة السمكية عبدالله الإدريسي في كلمته عن قيادة المحافظة والمجتمع المحلي هذا التكريم حافز ودافع معنوي لدعم وإسناد جامعة البيضاء في تنفيذ رؤيتها ورسالتها في تقديم خدمات تعليمية وبحثية ومجتمعية على المستوى المحلي والإقليمي.

من جانبه أوضح الوكيل المساعد لقطاع البحث العلمي بوزارة التعليم العالي الدكتور خليل الخطيب ان المجلد الأول من إصدارات المرصد يتضمن بيانات المؤتمر العلمي الأول لجامعة البيضاء الذي عقد في رحاب الجامعة بطريقة افتراضية " أونلاين" في اغسطس الماضي بمشاركة 62 بحثاً توزعت على اربعة محاور شملت العلوم الإنسانية ، والطبيعية ، و التربوية، والإدارية ليؤكد مدى الإرادة والعزيمة اليمنية التي قهرت كل المعوقات.

بدوره أعرب رئيس جامعة البيضاء الدكتور أحمد العرامي عن الشكر والتقدير لوزارة التعليم العالي لإطلاق مرصد المؤتمرات العلمية وتكريم جامعة البيضاء كأول جامعة يمنية بادرت في توفير المواد العلمية لمؤتمرها العلمي الأول وتسليمه للوزارة واخراجها بشكل كتاب .









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