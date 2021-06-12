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أخبار
المؤتمر نت - مؤسسة الاتصالات تدشن موقعها الالكتروني الجديد

مؤسسة الاتصالات تدشن موقعها الالكتروني الجديد

المؤتمرنت -
مؤسسة الاتصالات تدشن موقعها الالكتروني الجديد
دشنت المؤسسة العامة للاتصالات اليوم بصنعاء الموقع الإلكتروني الجديد عبر شبكة الإنترنت على الرابط Ptc.gov.ye . .

وفي التدشين أوضح نائب وزير الاتصالات رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور هاشم محمد الشامي، أن الموقع الجديد سيرتقي بمستوى أداء وخدمات المؤسسة.

وأشار إلى أن من مهام الموقع الإلكتروني، تحقيق المزيد من التقارب والتواصل مع العملاء بشكل سريع وفعال وبكفاءة عالية، باعتباره نافذة موحدة ومنصة إلكترونية للمعلومات والخدمات التي تقدمها المؤسسة للعملاء والزوار وأصحاب الأعمال، فضلاً عن إسهامه في تعزيز وضع المؤسسة التنافسي، وفتح آفاق للتواصل المباشر مع مختلف فئات المجتمع.

واعتبر الدكتور الشامي إطلاق الموقع الجديد خطوة إيجابية باتجاه تطبيق خدمات الحكومة الإلكترونية والتحول نحو أتمتة الأعمال والخدمات وتسهيل الوصول إليها عبر شبكة الإنترنت بعيداً عن العقبات البيروقراطية.

وفي التدشين بحضور مدير مؤسسة الاتصالات المهندس صادق محمد مصلح ونائبي مدير المؤسسة للشئون المالية محمد السريحي وشئون الفروع عصام الحملي، اعتبر نائب مدير المؤسسة للشئون التجارية عمار وهان، الموقع الإلكتروني الجديد نافذة رئيسية نحو السوق ومشتركي وعملاء المؤسسة.

وأشار إلى أن الموقع يتميز بلغة برمجية مرنة ومحتوى ومضمون وشكل راقي مع وجود العديد من النوافذ التفاعلية واستعلام عن الخدمات والتعاملات والشكاوى متاحة لدى المستخدمين على مدار الساعة بهدف تقوية العلاقة مع الجمهور.*سبأنت









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