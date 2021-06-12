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أخبار
المؤتمر نت - النواب يرفض التواجد العسكري الأجنبي في الأراضي اليمنية

النواب يرفض التواجد العسكري الأجنبي في الأراضي اليمنية

المؤتمرنت -
النواب يرفض التواجد العسكري الأجنبي في الأراضي اليمنية
جدد مجلس النواب رفضه للتواجد العسكري لقوات الاحتلال السعودي الإماراتي في أي جزء من الأراضي والجزر والمياه اليمنية ومنها إنشاء قواعد عسكرية في بعض الجزر.

واعتبر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تماهي مرتزقة العدوان مع قوات الاحتلال خيانة وتفريط بالسيادة الوطنية للأراضي والجزر والمياه اليمنية الواقع جزء منها تحت سيطرة قوى الاحتلال.

وحذر المنساقين في ركب العدوان من التمادي في الشرعنة لقوى العدوان والاحتلال .. مؤكداً إحتفاظ اليمن بالحق الدستوري والقانوني في محاسبة كل من فرط أو شرعن أو برر أو جلب العدوان على الأراضي والجزر والمياه اليمنية وساهم في قتل أبناء الشعب اليمني وتدمير بنيته.

كما أكد مجلس النواب عدم أحقية من جلبوا العدوان على بلدهم وفرطوا بالسيادة الوطنية، التحدث في المحافل الدولية باسم اليمن ولا يجوز لمن خانوا وفرطوا بأي حال من الأحوال توقيع أي اتفاقات مع أي من الشركات للتنقيب أو الاستثمار في الأراضي اليمنية كون ذلك هو من اختصاص مجلس النواب الممثل الشرعي والدستوري للشعب اليمني ومقره صنعاء.

وكان المجلس قد بدأ اليوم جلسات أعمال فترته الثانية من دورته الأولى لدور الانعقاد السنوي الـ 16 بحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور على عبدالله أبو حليقة.

وفي مستهل الجلسة وقف المجلس دقيقة حداد لقراءة الفاتحة على أرواح المنتقلين إلى رحمة الله من أعضاء مجلس النواب أحمد محمد ناصر شرفات الحميري ممثل الدائرة 109 بمحافظة إب ومحمد هاشم البطاح ممثل الدائرة 98 بمحافظة إب ومحمد بن محمد أحمد منصور ممثل الدائرة 103 بمحافظة إب.

وأشاد المجلس بأدوار الراحلين في خدمة الوطن وأداء واجباتهم في الجانبين التشريعي والرقابي وإصلاح ذات البين.

وخلال الجلسة ناقش نواب الشعب الإجراء التعسفي الصادر عن مجلس إدارة الاتحاد البرلماني الدولي بشأن إقدامه على استصدار قرار بالاعتراف ببرلمان سيئون المزعوم.

واعتبروا ذلك الإجراء مخالفة وتجاوز لصلاحيات الاتحاد المحددة لمناصرة الشعوب الحرة والدفاع عنها.

واستعرض نواب الشعب رسالة رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي الموجهة لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي بهذا الشأن.

وأكدوا في سياق نقاشاتهم أهمية تنسيق الرؤى وتوحيد الصف الوطني لمواجهة كافة المؤامرات والدسائس التي تحاك ضد اليمن ووحدته وأمنه واستقراره.

إلى ذلك استعرض مجلس النواب جدول أعماله لهذه الفترة وأرجأ البت فيه إلى جلسة مقبلة، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الأحد بمشيئة الله تعالى.








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