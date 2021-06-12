المؤتمرنت -

وزارة التربية تعلن جدول اختبارات الشهادة العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم جدول سير الاختبارات النهائية للشهادة العامة للمرحلتين الأساسية والثانوية بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١م .



وأوضح نائب وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة العليا للإختبارات قاسم الحمران في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان اختبارات طلاب الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي ستبدأ من يوم السبت الموافق ٢٦ يونيو المقبل يليها في اليوم التالي امتحانات طلاب الشهادة الأساسية أي يوم الاحد الموافق ٢٧ من نفس الشهر.



وأشار إلى إمكانية حصول أبنائنا الطلاب على النسخة الورقية لأرقام الجلوس، التي تم الإعلان عنها الشهر الماضي عبر الموقع الإلكتروني (http://www.yemenexam.com من مدارسهم ، مؤكدا حرص الوزارة على توفير الأجواء الملائمة لأبنائها طلاب وطالبات الشهادة العامة "اساسي ، ثانوي " بما يمكنهم من تأدية اختباراتهم على الوجه الأمثل .



وحث نائب الوزير طلاب الشهادة العامة " اساسي، ثانوي " على الاجتهاد في استذكار ومراجعة دروسهم خلال الأيام المتبقية التي تفصلنا عن موعد الإختبارات بما يمكنهم من التفوق وحصد المراتب العليا، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.