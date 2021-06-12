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أخبار
المؤتمر نت - نبه المركز الوطني للأرصاد المواطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة

مركز الارصاد يطلق تحذير عاجل للمواطنين

المؤتمرنت -
مركز الارصاد يطلق تحذير عاجل للمواطنين
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقساً مغبراً وغائماً جزئياً على المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية والصحراوية، خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أن المرتفعات الجبلية، ستشهد طقساً مغبراً وغائماً جزئياً مع امكانية تكون سحب ركامية وقد تهطل أمطار متفرقة في فترتي الظهيرة والمساء على مناطق متفرقة من المحافظات الجبلية الغربية من تعز جنوباً وحتى صعده شمالاً خاصة على أجزاء من تعز، إب، ذمار،ريمة،المحويت، جحة،عمران وصعدة، وتنشط الرياح وتثير الأتربة والغبار عليها وعلى الهضاب الداخلية.

وفي المناطق الساحلية سيكون الطقس غائماً جزئياً ، حاراً ورطباً نهاراً ، ومغبراً على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية وتنشط الرياح عليها تثير الأتربة والرمال وأقصى سرعة لها تصل إلى 30 عقدة.

وأشار إلى أن المناطق الصحراوية ستشهد طقساً مغبراً وحاراً إلى شديد الحرارة نهاراً، و تثير الرياح الأتربة والرمال وأقصى سرعة لها 25 عقدة.

وحسب المركز سيكون الطقس في أرخبيل سقطرى صحواً إلى غائم جزئياً ، وتنشط الرياح حيث تصل أقصى سرعة لها إلى 45عقدة وتعمل على اضطراب البحر وارتفاع الأمواج.

وحث المركز المواطنين في الصحاري والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية الشرقية والجنوبية وكذلك قاطني المناطق الجبلية خاصة مرضى الصدر وكبار السن والأطفال وسائقي المركبات والمتعاملين مع الأجهزة الحساسة، على أخذ الاحتياطات اللازمة من آثار الأتربة والغبار الواسع الانتشار.

ونبه مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن خاصة الصغيرة منها في أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج .

كما نبه المركز المواطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة.








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