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أخبار
المؤتمر نت - عقدت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعاً لها صباح اليوم الأحد بالعاصمة صنعاء برئاسة الأمين العام للمؤتمر الأستاذ غازي أحمد علي محسن خصص لمناقشة القضايا التنظيمية وأخر المستجدات على الساحة الوطنية

الأمانة العامة للمؤتمر تعقد اجتماعاً لها برئاسة الأمين العام

المؤتمرنت -
الأمانة العامة للمؤتمر تعقد اجتماعاً لها برئاسة الأمين العام
عقدت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعاً لها صباح اليوم الأحد بالعاصمة صنعاء برئاسة الأمين العام للمؤتمر الأستاذ غازي أحمد علي محسن، خصص لمناقشة القضايا التنظيمية وأخر المستجدات على الساحة الوطنية.

وقد بدأ الاجتماع بقراءة الفاتحة على روح فقيد الوطن والمؤتمر السفير يحيى السياغي عضو الأمانة العامة رئيس دائرة العلاقات الخارجية الذي توفي الشهر الماضي بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والتنظيمي.

كما جددت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام موقف المؤتمر الثابت ضد العدوان الغاشم والحصار الظالم، مشيرةً إلى ما يتسببه العدوان والحصار من جرائم يومية بحق الشعب اليمني وتفاقم المعاناة الإنسانية في مختلف الجوانب الحياتية جراء استمرار العدوان وتشديد الحصار الذي بات أشبه بجرائم حرب جماعية ، مؤكدةً على موقف المؤتمر الشعبي العام الداعي إلى السلام والداعم والمساند لأي جهود أو مبادرات تبذل في هذا الجانب من قبل الأشقاء أو الأصدقاء وبما يسهم في إيقاف العدوان ورفع الحصار والحفاظ على وحدة وسيادة استقلال اليمن وقراره الوطني وخروج القوات الأجنبية والمحتلة من كافة المناطق التي تتواجد فيها.

كما ناقشت الأمانة العامة العديد من القضايا التنظيمية في ضوء ما تم تنفيذه خلال المرحلة الماضية من خطة العمل التنظيمي بالعام 2021، مشددةً على أهمية تفعيل وتنشيط العمل التنظيمي في مختلف قطاعات الأمانة العامة.

هذا وكانت الأمانة العامة استمعت إلى محضر الاجتماع السابق وأقرته، كما ناقشت عدداً من القضايا التنظيمية واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.








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