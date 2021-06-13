المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي رئيس الهيئة البرلمانية عزام صلاح

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ فراص علي عزام سعد صلاح، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني.



وأشاد الشيخ صادق في برقيته بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية والاجتماعية حيث كان من الساعين لوحدة الصف والعاملين في الإصلاح بين الناس وخدمة استقرار مجتمعه وسكينته العامة.



وأشار أبوراس إلى أن الفقيد فراص صلاح كان من خيرة أبناء محافظة عمران.. معتبراً رحيله خسارة على بيت صلاح مسور خاصة وعلى محافظة عمران عامة.



وعبر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية للشيخ عزام عبدالله سعد صلاح عضو اللجنة العامة رئيس الهيئة البرلمانية عضو مجلس النواب، والشيخ علي فراص سعد صلاح واخوانه، وآل سعد صلاح وكافة أبناء مديرية مسور محافظة عمران بهذا المصاب الأليم..



وأبتهل الشيخ صادق إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون".