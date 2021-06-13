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أخبار
المؤتمر نت - استمرت خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وأصيب مواطن بنيران سعودية في صعدة، فيما شن الطيران 21 غارة على محافظتي مأرب وصعدة خلال الـ24 ساعة الماضية

جريح في صعدة وخروقات مستمرة بالحديدة

المؤتمرنت -
جريح في صعدة وخروقات مستمرة بالحديدة
استمرت خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وأصيب مواطن بنيران سعودية في صعدة، فيما شن الطيران 21 غارة على محافظتي مأرب وصعدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 120 خرقاً بينها تحليق 10 طائرات تجسسية في أجواء الفازة وكيلو16 والجبلية والتحيتا والدريهمي و37 خرقاً بقصف مدفعي و73 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأكد المصدر إصابة مواطن بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية محافظة صعدة، واستهدف قصف مدفعي سعودي مديرية شدا الحدودية.

وفي صعدة أيضاً شن طيران العدوان ست غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف.

وأفاد المصدر بأن طيران العدوان شن في محافظة مأرب 14 غارة على مديرية صرواح و غارة على مديرية مدغل.








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