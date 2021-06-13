الأحد, 13-يونيو-2021 الساعة: 06:51 م - آخر تحديث: 06:42 م (42: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة‮.. ‬عنوان‮ ‬حاضرنا‮ ‬ومستقبلنا
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
هل تحقق مسقط ما عجز عنه المبعوثيّن؟
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
عاش عزيزاً ومات شهيداً
راسل القرشي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
دونالد ترامب غادر البيت الأبيض غير مأسوف عليه
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
2020م‮ ‬عام‮ ‬مؤتمري‮ ‬حافل
توفيق الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - استكمل مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام صالح هشول زابية، مناقشته لجدول أعمال فترته الثانية للدورة

البرلمان يستجوب وزير المياه على رفع تسعيرة الاستهلاك

المؤتمرنت -
البرلمان يستجوب وزير المياه على رفع تسعيرة الاستهلاك
استكمل مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام صالح هشول زابية، مناقشته لجدول أعمال فترته الثانية للدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي السادس عشر وأقره.

واستمع نواب الشعب، من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، إلى رسائل الحكومة بشأن العمل بخطة الإنفاق للموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2020م في السنة المالية 2021م وذلك نظرا لاستمرار العدوان والحصار والآثار الاقتصادية المترتبة عليه والتي تستدعي موجهة العدوان وإفشال مخططاته ورهاناته الخاسرة.

كما استمع المجلس إلى رسالة وزير الدولة، فيما يتعلق بتوصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول أزمة المشتقات النفطية وصعوبة تنفيذ توصيات المجلس بهذا الشأن.

واستمع المجلس إلى رسالة أبو حليقة بشأن مصفوفة الإجراءات التنفيذية فيما يخص صندوق صيانة الطرق بشأن تنفيذ توصيات المجلس، ورسالته بشأن مشاريع القوانين التي تخص وزارة الصحة العامة والسكان والتي أحيلت إلى المجلس في السابق وكذا رسالة بشأن الرد على توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة الصحة العامة والسكان وما يتعلق بتنفيذ توصيات المجلس بهذا الشأن.

وطالب وزير الدولة، باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء ما ورد في الرسائل المشار إليها أنفا.

وأرجأ المجلس، إحالة الرسائل إلى اللجان المختصة لحين حضور الحكومة وتنفيذ توصيات المجلس والتي سبق وأن التزمت الحكومة بتنفيذها.

كما استعرض المجلس، تقريرا موجزا عن أعماله خلال الفترة الأولى من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي السادس عشر.

واستمع المجلس، إلى الاستجواب الموجه من عضو المجلس الدكتور علي الزنم إلى وزير المياه والبيئة، بشأن رفع تسعيرة استهلاك المياه بأمانة العاصمة وعدد من المحافظات وكذا أزمة المياه المستمرة في مدينة إب وبعض المدن الثانوية كالقاعدة ويريم، وما هو دور الوزارة في معالجة الأزمة.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد طالب عضو مجلس النواب، بحضور وزير المياه والبيئة للرد على الاستجواب الموجه له.

وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق، وأقره بعد استيعاب الملاحظات المقترحة من قبل عدد من أعضاء المجلس، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الاثنين بمشيئة الله تعالى








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: هنا الزاهد تكشف عن الحالة الصحية لوالدتها
عربي ودولي: العراق.. اعتقال مفتي تنظيم داعش
ثقافة: صدور عدد جديد من مجلة "المصارف"
عربي ودولي: مصر تسجل 711 إصابة جديدة بكورونا
علوم وتقنية: أطعمة خطيرة تؤثّر على وظائف المخ وأدائه
محافظات: مناقشة أداء مديرية صنعاء القديمة
رياضة: بلجيكا تبدأ مشوار أوروبا بهزيمة روسيا
فنون ومنوعات: يقتل طفلتيه ويلقي جثتيهما في البحر
علوم وتقنية: 4 مؤشرات على نقص فيتامين B12 بالجسم
أخبار: مركز الارصاد يطلق تحذير عاجل للمواطنين
أخبار: دراسة: تناول النباتات والأسماك يقلل عدوى كورونا
عربي ودولي: أكثر من 3.8 ملايين وفاة بكورونا عالمياً
أخبار: 120 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
أخبار: التربية تعلن جدول اختبارات الشهادة العامة
أخبار: العدوان يواصل قصف صعدة
أخبار: النواب يرفض التواجد العسكري الأجنبي في اليمن
عربي ودولي: افغانستان: مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين بتفجيرين
أخبار: الاتصالات تدشن موقعها الالكتروني الجديد
أخبار: إطلاق مرصد التعليم العالي للمؤتمرات العلمية في اليمن
أخبار: غازي يدشن برنامج تدريبي لـ60 كادرا في التعليم الفني
أخبار: مشروبات تقوي المناعة ضد كورونا
علوم وتقنية: 5 علامات تدل على نقص هذا الفيتامين
أخبار: رسمياً.. السعر الجديد للمشتقات النفطية في صنعاء
رياضة: المنتخب الوطني يخسر أمام نظيره الأوزبكي
أخبار: 17 غارة لطيران العدوان على مأرب وصعدة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021