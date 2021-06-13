المؤتمرنت -

البرلمان يستجوب وزير المياه على رفع تسعيرة الاستهلاك

استكمل مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام صالح هشول زابية، مناقشته لجدول أعمال فترته الثانية للدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي السادس عشر وأقره.



واستمع نواب الشعب، من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، إلى رسائل الحكومة بشأن العمل بخطة الإنفاق للموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2020م في السنة المالية 2021م وذلك نظرا لاستمرار العدوان والحصار والآثار الاقتصادية المترتبة عليه والتي تستدعي موجهة العدوان وإفشال مخططاته ورهاناته الخاسرة.



كما استمع المجلس إلى رسالة وزير الدولة، فيما يتعلق بتوصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول أزمة المشتقات النفطية وصعوبة تنفيذ توصيات المجلس بهذا الشأن.



واستمع المجلس إلى رسالة أبو حليقة بشأن مصفوفة الإجراءات التنفيذية فيما يخص صندوق صيانة الطرق بشأن تنفيذ توصيات المجلس، ورسالته بشأن مشاريع القوانين التي تخص وزارة الصحة العامة والسكان والتي أحيلت إلى المجلس في السابق وكذا رسالة بشأن الرد على توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة الصحة العامة والسكان وما يتعلق بتنفيذ توصيات المجلس بهذا الشأن.



وطالب وزير الدولة، باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء ما ورد في الرسائل المشار إليها أنفا.



وأرجأ المجلس، إحالة الرسائل إلى اللجان المختصة لحين حضور الحكومة وتنفيذ توصيات المجلس والتي سبق وأن التزمت الحكومة بتنفيذها.



كما استعرض المجلس، تقريرا موجزا عن أعماله خلال الفترة الأولى من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي السادس عشر.



واستمع المجلس، إلى الاستجواب الموجه من عضو المجلس الدكتور علي الزنم إلى وزير المياه والبيئة، بشأن رفع تسعيرة استهلاك المياه بأمانة العاصمة وعدد من المحافظات وكذا أزمة المياه المستمرة في مدينة إب وبعض المدن الثانوية كالقاعدة ويريم، وما هو دور الوزارة في معالجة الأزمة.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد طالب عضو مجلس النواب، بحضور وزير المياه والبيئة للرد على الاستجواب الموجه له.



وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق، وأقره بعد استيعاب الملاحظات المقترحة من قبل عدد من أعضاء المجلس، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الاثنين بمشيئة الله تعالى

