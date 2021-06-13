المؤتمرنت -

غداً انطلاق حملة ترسيم وترقيم السيارات بالامانة

ناقش أمين العاصمة حمود عباد اليوم، مع مدير الإدارة العامة للمرور العميد بكيل البراشي, آلية التنسيق لإنجاح حملة ترسيم وترقيم السيارات وضبط المركبات المخالفة التي ستدشن غدا.



وتطرق اللقاء بحضور مدير مرور أمانة العاصمة العقيد محمد المنصور، ونائب مدير أمن الأمانة العقيد طه شايم، ومدير المتابعة عبد الحليم السكري، إلى دور الأمانة في إنجاح الحملة واستغلال فرصة تخفيض الرسوم الجمركية.



واستعرض، خطط تنظيم حركة السير والحد من الوقوف العشوائي بالشوارع الرئيسية والفرعية وإلزام معارض السيارات بعدم استخدام الرصيف العام، بالإضافة إلى الجوانب المتصلة بتأهيل وصيانة وتشجير شارع المطار.



وأكد أمين العاصمة، الاستعداد لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتعزيز أداء الجهات المعنية بما يسهم في ترسيم وترقيم المركبات بكل مرونة ويسر، وضبط السيارات المخالفة.



وحث على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لإنجاح الحملة والالتزام بالأنظمة واللوائح الخاصة بالتحصيل والإيرادات الجمركية بما يحقق الغايات المنشودة.



ووجه أمين العاصمة، وكيل قطاع الأشغال ومكتب الزراعة بالأمانة بسرعة تنفيذ اعمال الترميمات لشارع المطار وتشجيره.



فيما أوضح مدير الإدارة العامة للمرور، أن الحملة الرابعة لترسيم وترقيم السيارات التي تنفذها شرطة المرور بتوجيهات وزارة الداخلية، تهدف للحد من السيارات المخالفة التي لا تحمل لوحات معدنية.



وأكد أن الحملة التي ستشارك في تنفيذها عدد من الجهات المعنية ستسهم في ضبط السيارات والمركبات المخالفة والحد من المخالفات المرورية والجريمة.



وأشار إلى أن الحملة ستكون واسعة على مستوى أمانة العاصمة والنقاط الأمنية المحيطة بها كما سيصاحبها حملة توعية بأهمية ترسيم وترقيم السيارات واستغلال فرصة تخفيض الرسوم الجمركية.

