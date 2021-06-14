المؤتمرنت -

شهيدان وجريحان في صعدة وغارات مكثفة على مأرب

استشهد مواطنان وأصيب آخرون بنيران حرس الحدود السعودي بمحافظة صعدة، فيما كثف الطيران المعادي غاراته على محافظة مأرب.



وأوضح مصدر أمني أن قوات حرس الحدود السعودي فتحت نيران أسلحتها على مناطق سكنية بمديريتي منبه وشدا، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخر.



وأكد المصدر إصابة مواطن بجروح خطيرة جراء انفجار قنبلة من مخلفات العدوان في مديرية كتاف صعدة، وشن الطيران 3 غارات على منطقة الفرع بالمديرية ذاتها.



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي استهدف بـ17 غارة مناطق متفرقة من مديرية صرواح بمأرب، خلفت أضراراً كبيرة بمنازل ومزارع المواطنين.