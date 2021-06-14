الإثنين, 14-يونيو-2021 الساعة: 05:48 م - آخر تحديث: 05:27 م (27: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة‮.. ‬عنوان‮ ‬حاضرنا‮ ‬ومستقبلنا
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
هل تحقق مسقط ما عجز عنه المبعوثيّن؟
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
عاش عزيزاً ومات شهيداً
راسل القرشي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
دونالد ترامب غادر البيت الأبيض غير مأسوف عليه
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
2020م‮ ‬عام‮ ‬مؤتمري‮ ‬حافل
توفيق الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - تخصيص مسميات سهلة النطق لتحورات “كورونا”

تخصيص مسميات سهلة النطق لتحورات فيروس “كورونا”

المؤتمرنت -
تخصيص مسميات سهلة النطق لتحورات فيروس “كورونا”
أعلنت منظمة الصحة العالمية مؤخرا عن تخصيص مسميات بسيطة يسهل نطقها وتذكرها للتحورات الرئيسية لفيروس كورونا 2 المسبب لكوفيد-19، وذلك باستخدام حروف من الأبجدية اليونانية.

وقالت المنظمة الأممية على موقعها الإلكتروني، إن هذه المسميات اختيرت بعد تشاور واسع النطاق واستعراض لعديد من نظم التسمية المحتملة.

وعقدت المنظمة اجتماعًا لفريق خبراء من الشركاء من جميع أنحاء العالم لهذا الغرض، ضم خبراء يشكلون جزءًا من نظم التسمية الموجودة، وخبراء في مجال التسميات وتصنيف الفيروسات، وباحثين، وسلطات وطنية.

وسوف تخصص المنظمة مسميات للتحوُّرات التي تحدد المنظمة أنها تحوُّرات مثيرة للاهتمام أو القلق.

وقد حددت تسميات للسلالات المثيرة للقلق وهي السلالة البريطانية المكتشفة في ديسمبر 2020 تم تسميتها “ألفا”.. والسلالة المكتشفة في جنوب أفريقيا في مايو 2020 تم تسميتها “بيتا”. والمكتشفة في البرازيل في نوفمبر 2020 تم تسميتها “غاما”، والمكتشفة في الهند بتاريخ اكتوبر 2020 تم تسميتها “دلتا”.

السلالة المكتشفة في الولايات المتحدة الأمريكية في مارس 2020 لتحمل اسم “إبسيلون” والمكتشفة في البرازيل بتاريخ ابريل 2020 لتحمل اسم “زيتا”.. وسلالة “B.1.525” متعددة البلدان المكتشفة في ديسمبر 2020 لتحمل اسم “إيتا”.. والمكتشفة في الفلبين في يناير 2021 لتحمل اسم “ثيتا”.. والمكتشفة في الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر 2020 لتحمل اسم “إيوتا”، والسلالة المكتشفة في الهند بتاريخ اكتوبر 2020 فتحمل اسم “كابا”.

وأكدت المنظمة أن هذه المسميات لن تحل محل الأسماء العلمية الموجودة (مثل الأسماء التي عينتها المبادرة العالمية لتقاسم جميع بيانات الأنفلونزا GISAID، ومشروع التعاون البحثي نكستسترين Nextstrain، ومنظمة بنجو Pango)، التي تنقل معلومات علمية مهمة، وسوف يستمر استعمالها في البحوث.

لافتة إلى أنه ورغم أن هذه الأسماء العلمية لها مزاياها، لكن يصعب نطقها وتذكُّرها، ويغلب تقديم معلومات أو تقارير خاطئة عنها.

وأظهر تقييم مقارن أن أحد متحورات الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 الذي يستوفي تعريف المتحور المثير للقلق.. يرتبط بتغيير واحد أو أكثر من التغييرات بحسب درجة الأهمية بالنسبة للصحة العامة العالمية. كزيادة قدرة الفيروس على الانتقال أو تغيير مضر في وبائيات كوفيد-19.. وزيادة في فوعة الفيروس أو تغيير في المظاهر السريرية للمرض؛ أو انخفاض فعالية تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية. أو وسائل التشخيص واللقاحات والعلاجات المتاحة، بحسب “الصحة العالمية”.*وكالات








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: إصابة رانيا يوسف في أنفها
عربي ودولي: وفيات كورونا تقترب من 4 ملايين
عربي ودولي: مقتل 4 أشخاص فى انفجار شمالى العراق
علوم وتقنية: تويتر تُحدث تطبيقها الرسمى على أجهزة ويندوز 10
رياضة: هولندا ترفض التعثر وتهزم أوكرانيا
أخبار: الأمانة العامة للمؤتمر تعقد اجتماعاً لها برئاسة الأمين العام
أخبار: تعرَّف على أسباب تساقط الشَّعر وكيفية العلاج
أخبار: حصيلة جديدة لخروقات قوى العدوان في الحديدة
أخبار: غداً انطلاق حملة ترسيم وترقيم السيارات بالامانة
أخبار: توقعات بأجواء غائمة جزئياً ومغبرة في عدة محافظات
فنون ومنوعات: هنا الزاهد تكشف عن الحالة الصحية لوالدتها
عربي ودولي: العراق.. اعتقال مفتي تنظيم داعش
ثقافة: صدور عدد جديد من مجلة "المصارف"
عربي ودولي: مصر تسجل 711 إصابة جديدة بكورونا
أخبار: البرلمان يستجوب وزير المياه على رفع تسعيرة الاستهلاك
علوم وتقنية: 5 علامات تحذيرية على ضعف المناعة
أخبار: جريح في صعدة وخروقات مستمرة بالحديدة
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي رئيس الهيئة البرلمانية
علوم وتقنية: أطعمة خطيرة تؤثّر على وظائف المخ وأدائه
محافظات: مناقشة أداء مديرية صنعاء القديمة
رياضة: بلجيكا تبدأ مشوار أوروبا بهزيمة روسيا
أخبار: طيران العدوان يكثف غاراته على مأرب
فنون ومنوعات: يقتل طفلتيه ويلقي جثتيهما في البحر
علوم وتقنية: 4 مؤشرات على نقص فيتامين B12 بالجسم
أخبار: مركز الارصاد يطلق تحذير عاجل للمواطنين
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021