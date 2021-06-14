المؤتمرنت -

الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ محمد محسن قايد

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ/ محمد محسن قايد آل محن، إحدى الشخصيات المؤتمرية والاجتماعـية بالدائرة ( 107) مديرية الشعر، بمحافظة إب، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وفي البرقية التي بعثها الى نجل الفقيد محمد محمد محسـن قايد آل محـن ، عضو المجلس المحلي بمديرية الـشعـر، واخوانه، وكافة آل محـن، بمحافظة إب، عبّر الأمين العام باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب.



سائلا من الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله و إنا إليه راجعون" .

