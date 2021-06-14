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أخبار
المؤتمر نت - كشف الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي، عن هزة بحرية بقوة 5.5 درجة تم رصدها اليوم وسط خليج عدن، تعد الرابعة خلال نصف شهر

الشوافي: هزة بحرية بقوة 5.5 درجة في خليج عدن

المؤتمرنت -
الشوافي: هزة بحرية بقوة 5.5 درجة في خليج عدن
كشف الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي، عن هزة بحرية بقوة 5.5 درجة تم رصدها اليوم وسط خليج عدن، تعد الرابعة خلال نصف شهر.

وقال الفلكي الشوافي في منشور على حسابة فيس بوك رصده المؤتمرنت، بحسب مواقع الرصد الزلزالي ومنها التابع لهيئة المساحة الجيولوجية الامريكية والتي رصدت صباح اليوم الاثنين 14 يونيو 2021 حوالي الساعة 5:44 صباحا بتوقيت صنعاء (UTC+3) هزة بحرية (#زلزال) "متوسطة الشدة" حوالي 5.5 درجة على مقياس رختر مركزها وسط خليج عدن وتبعد مسافة حوالي 200 كيلومتر من مدينة المكلا وبورتها على عمق 10 كيلومتر، عقب هزة خفيفة 4.5 درجة مساء أمس الأحد في نفس المنطقة،

وأشار الشوافي إلى أنها تعد الهزة الرابعة في خليج عدن خلال حوالي نصف شهر حيث كانت قد حدثت هزة خفيفة 4.5 درجة يوم الاثنين الماضي 7 يونيو 2021 وهزة خفيفة 4.2 درجة يوم الإثنين 31 مايو 2021.








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