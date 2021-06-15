المؤتمرنت -

الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ عبده المطحني

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ /عبده علوان محمد راشد المطحني، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل الوطني وخدمة المجتمع.



وفي البرقية التي بعثها الى نجل الفقيد الشيخ /امين عبده علوان محمد راشد المطحني، واخوانه، وكافة آل المطحني، في مديرية وصاب العالي محافظة ذمار ، عبّر الأمين العام باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب.



سائلا من الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله و إنا إليه راجعون" .

