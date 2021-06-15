المؤتمرنت -

الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ عبدالله الحسني

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ / عبدالله علي عبده غالب الحسني ، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل الوطني وخدمة المجتمع.



وفي البرقية التي بعثها الى الشيخ / عبدالحميد علي عبده غالب الحسني، عضو مجلس النواب، والى أولاد الفقيد وإخوانه، وكافة آل الحسني، مديرية بني سعد بمحافظة المحويت ، عبّر الأمين العام باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب.



سائلا من الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون"

