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أخبار
المؤتمر نت - البرلمان يدين قرار النظام السعودي منع أداء فريضة الحج

البرلمان يدين قرار النظام السعودي منع أداء فريضة الحج

المؤتمرنت -
البرلمان يدين قرار النظام السعودي منع أداء فريضة الحج
أدان مجلس النواب واستنكر بشدة في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي، القرار غير المسؤول الذي اتخذه النظام السعودي بمنع أداء فريضة الحج لهذا العام.

وأوضح المجلس أنه تابع باهتمام كبير القرار الذي أقدم عليه النظام السعودي بمنع دخول المسلمين لأداء فريضة الحج للعام الثاني وما تضمنه القرار من حصر الحج على 60 ألف من السعوديين والمقيمين في المملكة وحرمان الحجاج في بقية الدول من أداء هذه الفريضة التي تعد الركن الخامس من أركان الإسلام.

واعتبر مجلس النواب في بيان صادر عنه اليوم، القرار استفزازاً لمشاعر أكثر من مليار ونصف مليار مسلم، وصدهم عن أداء هذه الفريضة بحجج واهية في الوقت الذي تسمح فيه ما تسمى بهيئة الترفيه في النظام السعودي، بالتدافع إلى ساحات العروض الفنية بأضعاف العدد المسموح به للحجاج هذا العام.

وأشار المجلس، إلى أن هذا القرار يأتي في إطار مصادرة الحقوق المشروعة والتضييق على المسلمين في أداء فريضة الحج، بالتزامن مع الخطوات التي أقدم عليها الكيان الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية، ثالث الحرمين الشريفين، للتضييق على المسلمين في المسجد الأقصى ما يؤكد تماهي الكيانين في حرمان المسلمين من حقوقهم الدينية.

ودعا مجلس النواب، برلمانات ودول وشعوب العالم الإسلامي إلى إدانة ممارسات النظام السعودي والمطالبة بالعمل على تشكيل هيئة من الدول الإسلامية لإدارة الحرمين الشريفين في مكة والمدينة وعدم السماح باستغلالهما من قبل نظام آل سعود.

وخلال الجلسة، أكد نواب الشعب في سياق نقاشاتهم، أهمية الوقوف أمام جملة من المواضيع والقضايا الوطنية الهامة وفي مقدمتها انتهاك السيادة للأراضي والجزر والمياه اليمنية وما يتعلق بجملة من التحديات الاقتصادية التي تسببت وتتسبب بها دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وما يترتب على ذلك من تفاقم للأوضاع المعيشية التي أثقلت كاهل المواطن اليمني.

إلى ذلك استمع المجلس، إلى جزء من تقرير اللجنة المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة ذمار لتقصي الحقائق حول الشكوى المقدمة من أهالي قرية هجرة منقذة المحدد فيها إنشاء المنطقة الصناعية، وأرجأ المجلس استكمال التقرير إلى جلسة قادمة.

وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى.








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