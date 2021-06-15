المؤتمرنت -

الأرصاد يحذر من تقلبات في الطقس وغبار كثيف

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقساً مغبراً على المرتفعات الجبلية، والمناطق الساحلية والصحراوية، وصحواً إلى غائم جزئياً على أرخبيل سقطرى خلال الـ24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أن الطقس سيكون مغبر إجمالاً على معظم المرتفعات الغربية والجنوبية والهضاب الداخلية مع إمكانية تشكل خلايا متفرقة من السحب الركامية خلال فترة ما بعد الظهيرة قد يرافقها هطول أمطار خفيفة على أجزاء من المنحدرات الجبلية الغربية المحاذية لسهل تهامة.



وفي المناطق الساحلية سيكون الطقس مغبراً نسبياً وغائماً جزئياً ، حاراً ورطباً نهاراً تتراوح درجات الحرارة بين 34- 38 درجة مئوية، والرياح معتدلة السرعة إجمالا تنشط على سواحل حضرموت والمهرة لتصل أقصى سرعة لها إلى 25عقدة.



وأشار إلى أن الطقس سيكون مغبراً إجمالا على صحاري حضرموت، مأرب، شبوة والجوف ومغبراً نسبياً على صحاري المهرة، حار إلى شديد الحرارة نهارا تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 36 – 42 درجة مئوية ، والرياح شمالية شرقية بوجه عام.



وسيشهد أرخبيل سقطرى طقساً صحواً إلى غائم جزئياً، والرياح جنوبية غربية نشطة تصل أقصى سرعة لها إلى 35 عقدة تعمل اضطراب البحر وارتفاع الأمواج.



وحـذر المركز مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن خاصة الصغيرة منها في أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج، وفي المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة.



ونبه المواطنين في المناطق المتأثرة بظاهرة الغبار واسع الانتشار خاصة مرضى الصدر وكبار السن والأطفال وسائقي المركبات والمتعاملين مع الأجهزة الحساسة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة.