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أخبار
المؤتمر نت - منظمة: العالم يشهد انخفاض بعدد حالات الاصابة بكورونا

منظمة: العالم يشهد انخفاض بعدد حالات الاصابة الجديدة بكورونا

المؤتمرنت -
منظمة: العالم يشهد انخفاض بعدد حالات الاصابة الجديدة بكورونا
أكدت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، أن العالم يشهد انخفاض في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا للأسبوع السابع على التوالي.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي من المقر الرئيسي للمنظمة في جنيف.. إن “الانخفاض العام في الحالات الجديدة، وهو الأطول منذ بدء الوباء، هو بالتأكيد أنباء سارة”.

لكنه أوضح بأن “الوفيات بشكل عام لم تتراجع بنفس السرعة ولم تنخفض إلا بشكل طفيف الأسبوع الماضي”.

وأشار غيبريسوس إلى أن “التراجع في الحالات يخفي حقيقة أن الفيروس مستمر في الانتشار والقتل في مناطق مثل إفريقيا، التي لديها وصول محدود إلى اللقاحات والعلاجات”.

وذكر المسؤول الرفيع بمنظمة الصحة العالمية، مستشهداً بدراسة حديثة نشرت في المجلة الطبية البريطانية “لانست”، إن “أفريقيا لديها أعلى معدل وفيات عالمي بين مرضى كورونا المصابين بأمراض خطيرة، على الرغم من وجود عدد أقل من الحالات المبلغ عنها مقارنة بمعظم المناطق الأخرى”.

لافتاً إلى أن” الأدلة المتاحة تشير إلى أن السلالات الجديدة زادت بشكل كبير من انتقال العدوى على مستوى العالم، خاصة في المناطق ذات معدلات التطعيم المنخفضة”.

وأعرب غيبريسوس عن امتنانه للقادة في مجموعة السبع الأسبوع الماضي، الذين تعهدوا بتقديم 870 مليون جرعة من اللقاح إلى اتفاقية “كوفاكس”.وكالات








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