المؤتمرنت -

تواصل الموجة الحارة وانحسار تدريجي للغبار

أكد المركز الوطني للأرصاد، انحسار موجة الغبار على معظم المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية.



وتوقع المركز في نشرته الجوية، أن يكون الطقس خلال الـ 24 ساعة القادمة، صحواً إلى غائم جزئيا في المرتفعات الجبلية مع إمكانية تشكل خلايا متفرقة من السحب الركامية خلال فترتي الظهيرة والمساء قد يرافقها هطول أمطار خفيفة على أجزاء من المنحدرات الجبلية الغربية المحاذية لسهل تهامة.



وأشار المركز إلى أن الطقس في المناطق الساحلية سيكون صحواً وحاراً ورطباً نهارا حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 34 إلى 38 درجة مئوية مع وجود عوالق ترابية على السواحل الغربية، فيما يكون الطقس مغبر على السواحل الجنوبية والشرقية، والرياح معتدلة السرعة إجمالا تنشط أحيانا تصل أقصى سرعة لها إلى 24عقدة.



وفي المناطق الصحراوية سيكون الطقس حارا إلى شديد الحرارة ومغبر نسبيا بوجه عام تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 36 - 44 درجة مئوية، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة .



وذكر المركز أن الطقس في أرخبيل سقطرى سيكون صحواً إلى غائم جزئياً، والرياح جنوبية غربية نشطة تصل أقصى سرعة لها إلى 35 عقدة.



ونبه المركز، المواطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة.



وحذر الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن خاصة الصغيرة، في أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج.