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أخبار
المؤتمر نت - النواب يعقد جلسة بحضور رئيس وأعضاء الحكومة

النواب يعقد جلسة بحضور رئيس وأعضاء الحكومة

المؤتمرنت -
النواب يعقد جلسة بحضور رئيس وأعضاء الحكومة
استعرض مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، بحضور رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبد العزيز بن حبتور وأعضاء الحكومة، إلى جملة من التوصيات التي سبق وأقرها بشأن عدد من القضايا والمواضيع والتزمت الحكومة بتنفيذها.

وفي مستهل الجلسة، رحب رئيس مجلس النواب، برئيس وأعضاء الحكومة في بيت الشعب .. مؤكدا أهمية تضافر الجهود لتعزيز التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ولفت إلى أن طلب المجلس حضور الحكومة، الغرض منه إعانتها على تجاوز مكامن الضعف ومعالجة الاختلالات.

وحث الجميع للوقوف صفا واحدا في مواجهة الآثار المترتبة على استمرار العدوان والحصار.

من جانبه عبر رئيس مجلس الوزراء، عن الشكر للجهود التي يبذلها رئيس وهيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب في الجانبين التشريعي والرقابي.

وتطرق إلى بعض الصعوبات التي تحول دون تنفيذ بعض التوصيات والتي منها عدم توفر الإمكانيات اللازمة في ظل استمرار العدوان والحصار.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الوضع استثنائي الذي تمر به البلاد يتطلب مراعاة الظروف وتعاون الجميع والبحث عن البدائل الممكنة والمتاحة واتخاذ إجراءات استثنائية لتجاوز تلك الصعوبات.. مؤكدا حرص الحكومة على تعزيز التكامل مع مجلس النواب والالتزام بالتوصيات الصادرة عنه وتنفيذها.

وطلب الدكتور بن حبتور، من مجلس النواب منح الحكومة مهلة إلى يوم الأربعاء المقبل، لاستيفاء التقارير من بقية الوزارات ليتسنى لها تقديم تقرير شامل عن أدائها خلال الفترة الماضية وكذا ما يتعلق بتنفيذ توصيات مجلس النواب، ووافق المجلس على ذلك.

وخلال الجلسة، أكد نواب الشعب ضرورة أن يتضمن تقرير الحكومة المزمع تقديمه الأسبوع المقبل ما تم تنفيذه من توصيات المجلس وما لم يتم تنفيذه وأسباب ذلك، ومعالجة الكثير من القضايا والمواضيع التي شملتها التوصيات وخاصة ما يتعلق بأزمة المشتقات النفطية وتوفير الغاز المنزلي للمواطنين في أمانة العاصمة وبقية المحافظات ومعالجة الاختلالات في حركة سير المركبات والدراجات، ورفع المخلفات من الشوارع.

وأشار نواب الشعب في نقاشاتهم إلى أهمية ضبط أسعار الدواء والمواد الغذائية.

وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.








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