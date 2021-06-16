الأربعاء, 16-يونيو-2021 الساعة: 09:51 م - آخر تحديث: 09:45 م (45: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة‮.. ‬عنوان‮ ‬حاضرنا‮ ‬ومستقبلنا
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
هل تحقق مسقط ما عجز عنه المبعوثيّن؟
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
عاش عزيزاً ومات شهيداً
راسل القرشي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
دونالد ترامب غادر البيت الأبيض غير مأسوف عليه
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
2020م‮ ‬عام‮ ‬مؤتمري‮ ‬حافل
توفيق الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - نفذت النيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم، حكما بإعدام اثنين أدينا بجريمة خطف واغتصاب وقتل طفل يبلغ من العمر 16 عاما

صنعاء.. إعدام 3 مدانين بالقتل والاغتصاب

المؤتمرنت -
صنعاء.. إعدام 3 مدانين بالقتل والاغتصاب
نفذت النيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم، حكما بإعدام اثنين أدينا بجريمة خطف واغتصاب وقتل طفل يبلغ من العمر 16 عاما.

وفي التنفيذ الذي حضره رئيس ووكيل النيابة ومندوب المحكمة الجزائية تم تلاوة مصادقة رئيس المجلس السياسي الأعلى على الحكم المؤيد من المحكمة العليا.

وكانت الشعبة الجزائية المتخصصة أيدت الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بإدانة على عبدالله المكحل (37عاما) ومحمد عبدالله احمد عرمان 35 عاما بالتهم المنسوبة اليهما في قرار الاتهام ومعاقبة الأول بالإعدام قصاصا وتعزيرا، والثاني بالإعدام تعزيرا في ميدان عام.

كما نفذت نيابة جنوب غرب أمانة العاصمة، حكم إعدام بحق المدعو علي عبد الله حسن النعامي، الذي أقدم على ارتكاب جريمة قتل بناته الثلاث.

وجرى التنفيذ في ميدان التحرير بعد تلاوة مصادقة رئيس المجلس السياسي الأعلى للحكم المؤيد من المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف للحكم الصادر من محكمة جنوب غرب الابتدائية.

حضر تنفيذ الأحكام أولياء دم المجني عليهم، وجمهور من المواطنين ووسائل الإعلام المحلية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: سيدة تُلقي طفلة صديقتها من الدور الـ13
رياضة: روسيا تهزم فنلندا وتنعش آمالها بالتأهل
علوم وتقنية: 5 علامات تدل على أن الخرف وشيك
عربي ودولي: قمة بوتين وبايدن.. تفاصيل اللقاء
عربي ودولي: بدء لقاء القمة بين بوتين وبايدن في جنيف
أخبار: تواصل الموجة الحارة وانحسار تدريجي للغبار
فنون ومنوعات: حفيدة أول رئيس لمصر"تستغيث"
علوم وتقنية: تويتر يضيف إعدادا للغة العربية بالصيغة المؤنثة
عربي ودولي: 20 قتيلاً بالقرب من منجم ذهب بجنوب أفريقيا
أخبار: دراسة جديدة: نزلات البرد تقي من فيروس كورونا
أخبار: عالم يحذر من انفجار كارثة مناخية تهدد الأرض
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب
أخبار: منظمة: العالم يشهد انخفاض بعدد حالات الاصابة بكورونا
رياضة: فوز فرنسا على ألمانيا بهدف نظيف
عربي ودولي: الجزائر.. بوتفليقة يهزم الحراك في الانتخابات
علوم وتقنية: الأقمار الصناعية تلتقط صورا لآثار تغير المناخ
فنون ومنوعات: ريهام حجاج في لقاء كشف الأسرار
عربي ودولي: وفاة 3 ملايين و839 ألف شخص بكورونا
فنون ومنوعات: ما وظيفة الحواجب والرموش؟
رياضة: منتخبنا يودع تصفيات آسيا وكأس العالم
رياضة: رونالدو يدخل التاريخ برقم فريد
عربي ودولي: الصحة العالمية: تراجع عدد الاصابات بكورونا
مجتمع مدني: كيف تحمي نفسك من الإصابة بالسرطان؟
فنون ومنوعات: يخفي حبيبته 11 عاماً دون علم أهلها
عربي ودولي: أكثر من 3 ملايين و825 ألف وفاة بكورونا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021