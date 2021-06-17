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أخبار
المؤتمر نت - عقدت الهيئة الشوروية للمؤتمر الشعبي العام اجتماعا لها صباح اليوم الخميس بالعاصمة صنعاء برئاسة الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام وبحضور الأمين العام للمؤتمر غازي احمد علي محسن. وقد بدأ الاجتماع بقراءة الفاتحة على روح رئيس وأعضاء الهيئة الشوروية

في اجتماع برئاسة رئيس المؤتمر.. الهيئة الشوروية تنتخب مجيديع رئيساً والحمادي مقرراً

المؤتمرنت -
في اجتماع برئاسة رئيس المؤتمر.. الهيئة الشوروية تنتخب مجيديع رئيساً والحمادي مقرراً
عقدت الهيئة الشوروية للمؤتمر الشعبي العام اجتماعا لها صباح اليوم الخميس بالعاصمة صنعاء برئاسة الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام وبحضور الأمين العام للمؤتمر غازي احمد علي محسن.

وقد بدأ الاجتماع بقراءة الفاتحة على روح رئيس وأعضاء الهيئة الشوروية الذين انتقلوا الى جوار ربهم خلال الفترة الماضية.

ورحب رئيس المؤتمر بأعضاء الهيئة الشوروية الحاضرين في الاجتماع مشيدا بمواقفهم التنظيمية والوطنية التي كانت وستظل محل تقدير وإشادة قيادة المؤتمر وقواعده.

واستعرض أبوراس اخر القضايا التنظيمية، مشيراً إلى ما تعرض له المؤتمر من مؤامرات ومخططات تصفية ممتدة منذ العام ٢٠١١ وما قبله، مؤكداً على أن المؤتمر وقيادته وبفضل الحب للمؤتمر والإخلاص له استطاعت تجاوز الكثير من المشاكل والتحديات التي واجهتها خلال الفترة الماضية بصبر وهدوء.

وأشار رئيس المؤتمر إلى عملية تحديث البناء التنظيمي للأمانة العامة والتي تمت خلال الفترة الماضية لافتا إلى أن عملية التحديث ستتواصل لتشمل بقية التكوينات التنظيمية القاعدية للمؤتمر خلال المرحلة القادمة وبما يسهم في تنشيط وتطوير العمل التنظيمي للمؤتمر ويعيد له دوره الفاعل على الساحة الوطنية.

وفيما يخص المستجدات السياسية والوطنية، أوضح أبوراس أن المؤتمر كان وسيظل مدافعا قويا عن الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله ورافضاً لكل الجرائم التي ترتكب من قبل تحالف العدوان ومرتزقته.

وأستعرض رئيس المؤتمر المؤامرات التي تحاك ضد اليمن ووحدته وانشاء قواعد عسكرية تابعة لدول التحالف في بعض المناطق اليمنية كمحافظة أرخبيل سقطرى وجزيرة ميون ومحافظة المهرة.

وأشار الشيخ صادق إلى الجهود الإقليمية والدولية التي تبذل حاليا فيما يخص السعي لإيقاف العدوان ورفع الحصار والذهاب نحو المفاوضات ومنها الجهود التي تبذلها سلطنة عمان الشقيقة وزيارة وفد المكتب السلطاني العماني إلى صنعاء مؤخرا وما تضمنته تلك الزيارة من جوانب ونقاشات في هذا الجانب.

وأكد أن المؤتمر الشعبي العام سيظل حريصاً وداعياً إلى السلام الذي يوقف العدوان ويرفع الحصار ويضمن الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال اليمن وقراره الوطني وخروج القوات المحتلة من مختلف أراضيه ورفع اليمن من تحت البند السابع والغاء العقوبات المفروضة على بعض مواطنيه.

هذا وقد انتخب أعضاء الهيئة الشوروية الشيخ عبدالله مجيديع رئيساً للهيئة خلفا للراحل الفقيد علي عبدالله السلال كما انتخبوا الدكتور نبيل الحمادي مقررا للهيئة.

وناقش الاجتماع عدداً من القضايا المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.








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