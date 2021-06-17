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أخبار
المؤتمر نت - أظهرت تجربة سريرية أن دواء "توفاسيتينيب" لعلاج التهاب المفاصل برهن عن نتائج واعدة في معالجة مصابين بأعراض حادّة لمرض كوفيد-19

دواء للمفاصل يعالج أعراض كورونا الحادة

المؤتمرنت -
دواء للمفاصل يعالج أعراض كورونا الحادة
أظهرت تجربة سريرية نشرت نتائجها، الأربعاء، في مجلة طبية متخصّصة أن دواء "توفاسيتينيب" لعلاج التهاب المفاصل برهن عن نتائج واعدة في معالجة مصابين بأعراض حادّة لمرض كوفيد-19.

والتجربة السريرية التي نشرت نتائجها مجلة "نيو إنغلاند جورنال أوف مديسين" جرت على 289 شخصاً كانوا يتعالجون في مستشفيات في 15 موقعاً مختلفاً بالبرازيل بسبب إصابتهم بأعراض حادّة لكوفيد-19.

وأُعطي نصف هؤلاء المرضى عقار "توفاسيتينيب" (حبّتان من عيار 10 ملغ يومياً) إلى جانب الرعاية الصحية التقليدية والنصف الآخر أُعطوا دواء وهمياً مع نفس الرعاية الصحية.

وبعد 28 يوماً تبيّن أنّ 18% من أفراد المجموعة التي تلقّت الدواء أصيبوا بفشل تنفّسي (يتطلّب على سبيل المثال تنبيبهم أو وصلهم إلى جهاز تنفّس صناعي) أو ماتوا، مقارنة بـ 29% من أفراد مجموعة العلاج الوهمي.

وفي المجموع، بلغت نسبة الذين فارقوا الحياة في مجموعة المرضى الذين تناولوا الدواء الوهمي 5.5% مقارنة بـ2.8% في مجموعة المرضى الذين تناولوا توفاسيتينيب.

ويسوّق دواء "توفاسيتينيب" تحت علامات تجارية مختلفة من بينها "زيلجانز" المملوكة من مجموعة فايزر الدوائية الأميركية.

وقال الطبيب في مستشفى ألبرت أينشتاين الإسرائيلي أوتافيو بيرفانغر الذي أجرى التجربة السريرية بالشراكة مع فايزر "لقد شجّعتنا النتائج الأولّية للتجربة العشوائية التي أجريناها على عقار توفاسيتينيب على مرضى أُدخلوا إلى المستشفى بسبب التهاب رئوي ناجم عن كوفيد-19".

وعقار "توفاسيتينيب" مسموح باستخدامه في الولايات المتحدة لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل الصدفي والتهاب القولون التقرّحي.








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