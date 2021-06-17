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أخبار
المؤتمر نت - انخفاض أسعار النفط بفعل ارتفاع الدولار

انخفاض أسعار النفط بفعل ارتفاع الدولار

المؤتمرنت -
انخفاض أسعار النفط بفعل ارتفاع الدولار
انخفضت أسعار النفط الخام اليوم الخميس مع صعود الدولار الأمريكي، لكن الخسائر كانت محدودة بفضل انخفاض كبير في مخزونات الخام الأمريكية.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" فقد انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.6 بالمئة إلى 73.97 دولار للبرميل، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ أبريل 2019 في الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.6 بالمئة أيضا إلى 71.73 دولار للبرميل، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2018 في اليوم السابق.

وسجل الدولار الأمريكي أقوى مكسب يومي في 15 شهرا بعد أن ألمح مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي إلى أنه ربما يرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما كان مفترضا.








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