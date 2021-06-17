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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يكون الطقس غائماً جزئياً في المرتفعات الجبلية وصحواً حاراً في المناطق الساحلية، مع احتمال هطول الأمطار خلال الـ 24 ساعة المقبلة

أمطار غزيرة ورياح.. الأرصاد يحذر من طقس الـ24 ساعة

المؤتمرنت -
أمطار غزيرة ورياح.. الأرصاد يحذر من طقس الـ24 ساعة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يكون الطقس غائماً جزئياً في المرتفعات الجبلية وصحواً حاراً في المناطق الساحلية، مع احتمال هطول الأمطار خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن الأجواء ستكون غائمة جزئيا مع إمكانية تشكل خلايا متفرقة من السحب الركامية واحتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية لمحافظات صعدة، عمران، حجة، المحويت، صنعاء، ذمار، ريمة، إب وتعز.

وقد تمتد الأمطار إلى أجزاء من المرتفعات الجبلية الداخلية خلال فترتي الظهيرة والمساء.

وأشار إلى أن الطقس سيكون صحواً، حاراً ورطباً نهارا مع احتمال هطول أمطار خفيفة على السواحل الغربية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وقد تصل إلى 20 عقدة ومثيرة للأتربة والرمال.

وفي المناطق الصحراوية سيكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة ومغبراً نسبياً وتتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 36 – 44 درجة مئوية، الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة مثيرة للأتربة والرمال.

وحسب المركز سيشهد أرخبيل سقطرى طقساً صحواً إلى غائم جزئياً مع احتمال هطول أمطار خفيفة، ورياح جنوبية غربية نشطة تصل أقصى سرعة لها إلى 35 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الأمواج.

ونبه المركز الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن خاصة الصغيرة منها في أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الأمواج، والمواطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية من الأجواء الحارة.

وحث المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها على عدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية.








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