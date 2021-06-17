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المؤتمر نت - يزيد ارتفاع الكوليسترول من خطر إصابة الشخص بنوبة قلبية أو سكتة دماغية. فما هي العلامات الموجودة في عينيك والتي تحذر من مخاطر إصابتك؟

علامات ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم

المؤتمرنت -
علامات ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم
يزيد ارتفاع الكوليسترول من خطر إصابة الشخص بنوبة قلبية أو سكتة دماغية. فما هي العلامات الموجودة في عينيك والتي تحذر من مخاطر إصابتك؟.

حلقة زرقاء في العيون

إحدى علامات ارتفاع الكوليسترول في العين هي حلقة مزرقة تتشكل بالقرب من الجزء الخارجي من القرنية، الجزء الأمامي الصافي من العين، وفقاً لروسيا اليوم.

ويعتبر Arcus senilis غير ضار بشكل عام، على الرغم من أنه قد يكون في بعض الأحيان أحد أعراض ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 45 عاما.

ترسبات هولينهورست

قالت كلية البصريات إن إحدى العلامات التي تكون خطيرة للغاية، والتي من المحتمل أن تسبب العمى هي وجود ترسبات لوحظت داخل أحد الشرايين الصغيرة داخل العين، والمعروفة باسم ترسبات هولينهورست.

وتابع الموقع الصحي: "هذا تراكم للكوليسترول انقطع من جلطة "في أعلى التيار"، عادة من شريان أكبر بكثير مثل الشريان السباتي. اللويحة الموجودة في العين ستمنع تدفق الدم أكثر "في اتجاه مجرى الدم"، وبالتالي تسد هذا الشريان وتسبب موت الأنسجة التي يغذيها ذلك الشريان.

وكل الخلايا في أجسامنا تحتاج إلى الأكسجين للبقاء على قيد الحياة، وشرايينك هي الطرق السريعة التي تحمل الأكسجين. وإذا حظرت هذه "الطرق السريعة" بواسطة لويحات الكوليسترول، فإن الدم لا يصل إلى الأنسجة التي كان متجها إليها، وبالتالي لا يصل الأكسجين أيضا.

وينتج عن هذا فقدان سريع (في غضون ساعات) للوظيفة لا رجعة فيه، والذي يمكن أن يشمل عمى العين المصابة اعتمادا على موقع الانسداد".

وتأتي رواسب الكوليسترول عبارة عن كتل ناعمة مسطحة وصفراء. وتميل إلى الظهور على الجفون العلوية والسفلية، بالقرب من الزاوية الداخلية للعين، وغالبا ما تتطور بشكل متماثل حول العينين.








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