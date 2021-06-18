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شهيد اليمن عبدالغني
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أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ عبدالجبار ردمان الحمادي، وإلى وائل محمد ردمان الحمادي وإخوانه وكافة آل الحمادي، في وفاة والدهم رجل الأعمال المعروف محمد ردمان الحمادي، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة زاخرة

الوهباني يعزي بوفاة رجل الأعمال محمد الحمادي

المؤتمرنت -
الوهباني يعزي بوفاة رجل الأعمال محمد الحمادي
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ عبدالجبار ردمان الحمادي، وإلى وائل محمد ردمان الحمادي وإخوانه وكافة آل الحمادي، في وفاة والدهم رجل الأعمال المعروف محمد ردمان الحمادي، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة زاخرة بالعمل الخيري والعطاء الإنساني في خدمة الوطن.

مشيداً بمواقف الفقيد، ومعبِّراً باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وانصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة في هذا المصاب الجلل، سائلاً المولى -جلّت قدرته- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون،،،








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