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أخبار
المؤتمر نت - كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" عن تعرُّض عددٍ من المحافظات اليمنية لأمطار من متوسطة إلى غزيرة، يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، بدءاً من اليوم وحتى الجمعة المقبلة

الفلكي الشوافي يبشر: تحولات كبيرة في الطقس بدءًا من اليوم

المؤتمرنت -
الفلكي الشوافي يبشر: تحولات كبيرة في الطقس بدءًا من اليوم
كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" عن تعرُّض عددٍ من المحافظات اليمنية لأمطار من متوسطة إلى غزيرة، يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، بدءاً من اليوم وحتى الجمعة المقبلة، لافتاً إلى أن المعلم الزراعي طلوع النجمين (الظلم الأول) إرتفاع ملحوظ لهطول الامطار وتراجع طفيف لدرجات الحرارة،

وقال الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك رصده المؤتمرنت، تشير توقعات نماذج الطقس GFS , ECMWF إلى إرتفاع نسبي لهطول الأمطار مقارنة بشبه جفاف الإسبوع الماضي، مشيراً إلى أن الامطار متفرقة متفاوتة الشدة قد تكون مصحوبة بحبات البرد على بعض المناطق من المرتفعات الغربية والجنوبية غربية واجزاء من الهضاب والسهول الساحلية المحاذية.

ولفت الفلكي اليمني إلى أن هطول الأمطار نهاية الأسبوع المقبل لا يغطي جميع المناطق، مؤكداً أن نسبة الهطول مابين 40% الى 70% من تلك المناطق مع بعض الامطار المتفرقة على اجزاء بسيطة من المناطق الساحلية.

وتوقع الشوافي تراجع طفيف في درجة الحرارة مقارنة مع معدل الاسبوع الماضي، الا مستوى درجات الحرارة يجعل وصف الاجواء تبقى شديدة الحرارة على السواحل والصحاري بشكل عام.

وأكد الفلكي الشوافي استمرار نشاط الرياح السطحية مع تراجع نسبي مقارنة بالاسبوع الماضي، وقد تكون مثيرة للغبار على بعض المناطق خصوصاً الصحاري الداخلية.

وأشار الشوافي إلى أن موج البحر بين معتدل الى مضطرب على معظم السواحل اليمنية، منبهاً المواطنين والصيادين ومرتادي البحر في ارخبيل سقطرى من الرياح الشديدة وارتفاع الموج واضطراب البحر.

ودعا الفلكي اليمني الجميع إلى توخي الحذر لعدم استقرار الأحوال الجوية.








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