السبت, 19-يونيو-2021 الساعة: 01:58 ص - آخر تحديث: 01:30 ص (30: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة‮.. ‬عنوان‮ ‬حاضرنا‮ ‬ومستقبلنا
بقلم‮ / ‬صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬ابو‮ ‬راس‮ - رئيس المؤتمر الشعبي العام
ضحايا العدوان السّعودي- الإماراتي المدعوم أميركياً على اليمن
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
هل تحقق مسقط ما عجز عنه المبعوثيّن؟
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
عاش عزيزاً ومات شهيداً
راسل القرشي
البعد‮ ‬الوطني‮ ‬والسياسي‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬أبو‮ ‬راس‮
يحيى‮ ‬العراسي
معانٍ‮ ‬راسخة‮ ‬في‮ ‬خطاب‮ ‬رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬
أ‮.‬د‮.‬عبدالعزيز‮ ‬محمد‮ ‬الشعيبي
في وداع الشيخ أبو بكر سالم شماخ
وليد علي غالب
دعوة‮ ‬مسئولة‮ ‬للإدارة‮ ‬الأمريكية
بقلم‮ :‬غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي الأمين‮ ‬العام‮ ‬للمؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ببصيرة‮ ‬وحكمة‮ ‬واجه‮ ‬المؤتمر‮ ‬برئاسة‮ ‬أبوراس‮ ‬التحديات
د. أحمد عقبات
مسيرة‮ ‬نضالية‮ ‬متواصلة
عصام عباس العلفي
ثلاثة‮ ‬أعوام‮ ‬من‮ ‬التحديات‮ ‬والنجاحات
بقلم الشيخ/ يحيى علي الراعي
2020م‮ ‬عام‮ ‬مؤتمري‮ ‬حافل
توفيق الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - أخبرت طبيبة القلب الروسية، آنا كورينيفيتش، بأن تناول أطعمة معينة في كثير من الأحيان خاصة تلك ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع، يمكن أن يزيد بشكل خطير من احتمالية الإصابة بتجلط الدم

أهم الأطعمة التي تسبب تجلط الدم

المؤتمرنت -
أهم الأطعمة التي تسبب تجلط الدم
أخبرت طبيبة القلب الروسية، آنا كورينيفيتش، بأن تناول أطعمة معينة في كثير من الأحيان خاصة تلك ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع، يمكن أن يزيد بشكل خطير من احتمالية الإصابة بتجلط الدم.

وأوضحت الطبيبة أن ذلك يترتب عليه أن "الاستهلاك المنتظم لأطعمة مجموعة معينة يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بتجلط الدم"، وفقا لما نشره موقع "ميديك فوروم رو" الروسي.

وأضافت: عند الحديث عن تجلط الدم، يقصد الأطباء تكوين جلطات دموية (تخثر) يمكن أن تسد الأوعية الدموية، بما في ذلك الشرايين الأكثر أهمية في الجسم وهذا بدوره يساهم في حدوث النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ووصفت كورينيفيتش المنتجات الغذاية التي قد تسبب تجلط الدم، وقالت: "إن المنتجات التي تثير قابلية الشخص لتخثر الدم وتؤدي إلى التجلط في المقام الأول، هي المصادر الغنية بالكربوهيدرات البسيطة، والتي تشمل أنواعًا مختلفة من الحلويات والمخبوزات المصنوعة من الدقيق الأبيض والسكر".

وأشارت إلى أن "الكميات الكبيرة من السكر تكون موجودة غالبا في الصلصات الجاهزة والأطعمة المصنعة والمنتجات قليلة الدسم".

وحذّرت كورينفيتش الأشخاص الذين يستهلكون مثل هذه الأطعمة باستمرار، من أنهم قد يعانون من اضطراب النزيف (خلل في نزيف الدم الناجم عن نقص عوامل الدم المختصة).

وتعتبر الطبيبة أيضًا أن "الكحول خطير من حيث مخاطر المعاناة من تجلط الدم وعواقبه"، مشيرة إلى أن "جميع حوادث القلب والأوعية الدموية تقريبًا تحدث في اليوم التالي للشرب".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: غداً..انطلاق التصفيات التمهيدية لكأس العرب
علوم وتقنية: ضربة الشمس.. نصائح عند الاصابة
علوم وتقنية: ما هي أعراض سرطان البنكرياس؟
عربي ودولي: كارثة مناخية ستجتاح العالم قريباً
رياضة: السويد تتغلب على سلوفاكيا في بطولة أوروبا
علوم وتقنية: 4 أطعمة مفيدة لمرضى السكر
علوم وتقنية: دراسة تحذر من استخدام هذه التطبيقات
علوم وتقنية: دواء لالتهاب المفاصل يعالج «كورونا»
مجتمع مدني: تطورات صحة الفنانة دلال عبد العزيز
فنون ومنوعات: ملك أحمد زاهر تشغل الجمهور
أخبار: الوهباني يعزي بوفاة الشيخ على الشرجبي
عربي ودولي: مستجدّات إصابات ووفيات كورونا حول العالم
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.5 بالمئة
أخبار: مصدر عسكري يستعرض جرائم العدوان ومرتزقته
قضايا وآراء: ضحايا العدوان السّعودي- الإماراتي المدعوم أميركياً على اليمن
أخبار: تحذير من خطورة الانفلات الأمني في تعز
رياضة: هولندا تنضم إلى المتأهلين بالفوز على النمسا
أخبار: الوهباني يعزي بوفاة رجل الأعمال محمد الحمادي
أخبار: في اجتماع برئاسة رئيس المؤتمر.. الهيئة الشوروية تنتخب مجيديع رئيساً والحمادي مقرراً
رياضة: أوكرانيا تهزم مقدونيا وتنعش حظوظها
أخبار: غارات هستيرية لطيران العدوان على مأرب
أخبار: علامات ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم
عربي ودولي: قمة "بوتين وبايدن".. اتفاق على حوار شامل
أخبار: خروقات قوى العدوان بلغت 107 خلال 24 ساعة
أخبار: شهيدان بنيران حرس الحدود السعودي بصعدة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2021