المؤتمرنت -

أهم الأطعمة التي تسبب تجلط الدم

أخبرت طبيبة القلب الروسية، آنا كورينيفيتش، بأن تناول أطعمة معينة في كثير من الأحيان خاصة تلك ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع، يمكن أن يزيد بشكل خطير من احتمالية الإصابة بتجلط الدم.



وأوضحت الطبيبة أن ذلك يترتب عليه أن "الاستهلاك المنتظم لأطعمة مجموعة معينة يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بتجلط الدم"، وفقا لما نشره موقع "ميديك فوروم رو" الروسي.



وأضافت: عند الحديث عن تجلط الدم، يقصد الأطباء تكوين جلطات دموية (تخثر) يمكن أن تسد الأوعية الدموية، بما في ذلك الشرايين الأكثر أهمية في الجسم وهذا بدوره يساهم في حدوث النوبات القلبية والسكتات الدماغية.



ووصفت كورينيفيتش المنتجات الغذاية التي قد تسبب تجلط الدم، وقالت: "إن المنتجات التي تثير قابلية الشخص لتخثر الدم وتؤدي إلى التجلط في المقام الأول، هي المصادر الغنية بالكربوهيدرات البسيطة، والتي تشمل أنواعًا مختلفة من الحلويات والمخبوزات المصنوعة من الدقيق الأبيض والسكر".



وأشارت إلى أن "الكميات الكبيرة من السكر تكون موجودة غالبا في الصلصات الجاهزة والأطعمة المصنعة والمنتجات قليلة الدسم".



وحذّرت كورينفيتش الأشخاص الذين يستهلكون مثل هذه الأطعمة باستمرار، من أنهم قد يعانون من اضطراب النزيف (خلل في نزيف الدم الناجم عن نقص عوامل الدم المختصة).



وتعتبر الطبيبة أيضًا أن "الكحول خطير من حيث مخاطر المعاناة من تجلط الدم وعواقبه"، مشيرة إلى أن "جميع حوادث القلب والأوعية الدموية تقريبًا تحدث في اليوم التالي للشرب".

