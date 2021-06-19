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أخبار
المؤتمر نت - يعد الفطر الأسود عدوى نادرة جدا، تكون نتيجة للتعرض لعفن يوجد عادة في التربة والسماد الطبيعي والنباتات والفواكه والخضراوات المتحللة

مأساة.. أرادوا محاربة الفطر الأسود.. فاقتلعوا أعين الأطفال

المؤتمرنت -
مأساة.. أرادوا محاربة الفطر الأسود.. فاقتلعوا أعين الأطفال
يعد الفطر الأسود عدوى نادرة جدا، تكون نتيجة للتعرض لعفن يوجد عادة في التربة والسماد الطبيعي والنباتات والفواكه والخضراوات المتحللة.

ويؤثر على الجيوب الأنفية والمخ والرئتين، ويمكن أن يهدد حياة المصابين بالسكري أو المصابين بنقص المناعة الشديد، مثل مرضى السرطان أو المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز".

وفي هذا الصدد كشف أطباء في الهند أنهم أجبروا على إزالة أعين 3 أطفال أصيبوا بعدوى الفطر الأسود المرتبطة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا.

وتعاني الهند حاليا فوق مأساة فيروس كورونا من تفشي عدوى الفطر الأسود، مع تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة بهذه العدوى.

وقالت وسائل إعلام هندية، السبت، إن الأطفال الثلاثة الذين أزيلت أعينهم في مومباي أعمارهم تترواح بين 4- 14 عاما.

وكانت واحدة منهم طفلة تبلغ من العمر 14 عاما، وهي الوحيدة بينهم المصابة بالسكري، وأشار الأطباء إلى أن عينيها تحولتا إلى اللون الأسود في غضون 48 ساعة، وفقا لسكاي نيوز.

وقال استشاري طب الأطفال في مستشفى فورتيس جيسال شيث: "كان الفطر ينتشر في الأنف أيضًا. لحسن الحظ ، لم تصل إلى الدماغ. عالجناها لمدة 6 أسابيع. للأسف فقدت عينها".

من جانبه، قال طبيب العيون في نفس المستشفى بريثش شيتي: "كان الفطر الأسود ينتشر في أعينهم، وإذا لم نقم بإزالتها لكانت حياتهم في خطر".
وتعاني الهند حاليا فوق مأساة فيروس كورونا من تفشي عدوى الفطر الأسود، مع تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة بهذه العدوى.

وقالت وسائل إعلام هندية، السبت، إن الأطفال الثلاثة الذين أزيلت أعينهم في مومباي أعمارهم تترواح بين 4- 14 عاما.

وكانت واحدة منهم طفلة تبلغ من العمر 14 عاما، وهي الوحيدة بينهم المصابة بالسكري، وأشار الأطباء إلى أن عينيها تحولتا إلى اللون الأسود في غضون 48 ساعة.

وقال استشاري طب الأطفال في مستشفى فورتيس جيسال شيث: "كان الفطر ينتشر في الأنف أيضًا.

لحسن الحظ ، لم تصل إلى الدماغ. عالجناها لمدة 6 أسابيع. للأسف فقدت عينها".

من جانبه، قال طبيب العيون في نفس المستشفى بريثش شيتي: "كان الفطر الأسود ينتشر في أعينهم، وإذا لم نقم بإزالتها لكانت حياتهم في خطر".








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